Bárbara Grandío | “Creo que faltan producciones propias de comedia en Galicia”
La actriz coruñesa estrena este sábado 'Contra todo pronóstico' en el Emhu
Este jueves comienza la sexta edición del Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu), que el sábado 25 contará con la actriz coruñesa Bárbara Grandío, que dispondrá su “podcast que no existe”, ‘Contra todo pronóstico’, en la sede de Afundación (18.00) con otro coruñés, David Perdomo, como invitado.
“Al principio, me inventé el término ‘postmonólogo’, pero no cuajó mucho”, comenta entre risas, antes de optar por definir su propuesta como “podcast que no existe” porque “solo se puede vivir en directo, porque no se puede grabar y porque vamos a contar anécdotas de nuestra vida en castings, en trabajos y alguna personal, como lo complicado que tuve el nacimiento, intentando escaparme de las ecografías, porque nací de un embarazo ectópico y eso es muy raro”.
Preguntada sobre alguna de esas anécdotas, además de la de su nacimiento, “la más heavy”, cuenta que “va a haber un montón”, pero que la mayoría irá surgiendo “sobre la marcha”. Una de las que probablemente salga a colación es la pregunta que más veces le hacen: “La anécdota de si conozco a Almodóvar, que me lo llevan preguntando quince años, ojalá lo conociera y no estaría aquí aguantando la chapa de mucha gente”, afirma entre risas.
Pero uno de los puntos sobre los que gira ‘Contra todo pronóstico’ es el aspecto de “no encajar en el molde”. “Reivindico mucho que nosotros, los actores, estamos para reflejar la vida real, que no somos modelos, ni lo pretendemos, tiene que haber diferentes cuerpos, diferentes caras, diferentes personas”, sostiene Grandío.
El Emhu y su éxito
La intérprete coruñesa fue primero parte del público del Emhu antes de ser parte de su programación. “Las primeras veces fui como público, alucinando y diciendo ‘ojalá algún día pueda hacer yo algo aquí también’, porque es maravillosa la oferta cultural y de comedia que ofrece a la ciudad”. Luego, entregó uno de los premios a la directora de ‘La que se avecina’, serie en la que ella misma participó. “Empecé a ver las cosas por dentro, la gente tan tremenda que había y seguía con esa cosa... para mí es muy importante estar en el Emhu y estrenar en casa”, añade Bárbara Grandío.
Habiendo trabajado en Galicia y en Madrid, ha podido analizar si existen diferencias a la hora de afrontar el humor. Aunque ella tiene claro que la calidad es lo que prima el público: “Si el producto está guay, nos llega igual en Madrid, en Galicia o en Cuenca”.
Sin embargo, cree que en el mundo de la ficción, en Galicia, estamos un poco huérfanos de humor. “Creo que faltan en Galicia producciones propias, en gallego, de comedia. Me da muchísima pena, porque me encantaría trabajar comedia en casa y en gallego, pero creo que no hay mucha, tiramos mucho al drama, que está muy bien, pero igual nos toca abrir un poco más la parte de la comedia en la ficción”, asegura. Y esa añoranza es real porque se traduce en deseos futuros: “Me encantaría que apostasen por mí más para drama, en general, pero también me encantaría poder hacer comedia en gallego”.
Y es que el drama no es un plano en el que tenga tanto protagonismo, pero sí que es uno del que guarda gratos recuerdos. “Echo de menos un proyecto que hice en Coruña, en Madrid y luego en Argentina, ‘Teatro por la identidad’, sobre las madres de la plaza de Mayo”.