Avance clave en la obra del tren a Langosteira: ya están instaladas las vías en todo el trazado

El tren carrilero, durante la colocación de las vías en la obra del acceso ferroviario a Langosteira Autoridad Portuaria de A Coruña

Las obras del acceso ferroviario al Puerto Exterior de Langosteira han alcanzado un importante avance con la finalización del tendido de toda la vía a lo largo de los 6,7 kilómetros de todo el trazado entre el recinto portuario y el entronque con la red general en el Eje Atlántico, según informan la Autoridad Portuaria de A Coruña y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Para estas tareas se ha utilizado un tren carrilero, un vehículo ferroviario especializado diseñado para transportar rieles de acero de gran longitud que ha ido realizando el despliegue de las vías. Efectuó una primera fase de este trabajo el pasado 9 de marzo y lo completó a lo largo del día del pasado lunes.

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Este tren carrilero tiene una longitud de 365 metros y llegó el pasado domingo a la estación de San Diego y accedió a la obra a través del Eje Atlántico. Tras los trabajos que ya había realizado, este lunes realizó el tendido de los dos kilómetros que faltaban.

Al objeto de optimizar los plazos de ejecución, se había instalado en todo el trazado un carril provisional, con las traviesas embebidas en una plataforma de hormigón. Posteriormente, se retiró este carril, de forma que la plataforma quedó preparada para la llegada del tren carrilero, que colocó las vías definitivas.

Además del tendido de la infraestructura necesaria para la circulación de los convoyes ferroviarios, la ejecución del proyecto continúa con la finalización del revestimiento de los túneles, la ejecución de las instalaciones ferroviarias y de señalización, y la construcción de los tres edificios técnicos, uno de los cuales servirá para la implantación del enclavamiento que dirigirá la operativa ferroviaria.

El tren carrilero, durante la colocación de los raíles Cedida

Esta infraestructura, que empezó a ser construida a principios de 2022, se ha diseñado para una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, en vía única de ancho ibérico sin electrificar, aunque la plataforma (de 8,35 metros de anchura) estará preparada para su futura electrificación, ya que uno de los lados será más ancho que el izquierdo para dejar espacio a postes de la catenaria.

Red interior

La obra del enlace ferroviario a Langosteira se complementará con otro proyecto: la red ferroviaria interior del Puerto Exterior. Esta actuación, que permitirá que los trenes puedan cargar y descargar las mercancías en la dársena, consta de un trazado con un haz de cuatro vías, que se separan por pares a ambos lados de la carretera principal de acceso de vehículos al puerto.

Esta actuación se completará con una prolongación en la zona más cercana al dique de abrigo, con una plataforma ferroviaria de tres vías, como área de apoyo para los trabajos de composición y descomposición de los convoyes. La Autoridad Portuaria coruñesa señala que estos trabajos se completarán “en las próximas semanas” con la instalación de los tramos de vías que aún faltan por colocar.

La infraestructura ferroviaria completará la operatividad del Puerto Exterior, ya que permitirá realizar los traslados de los tráficos de graneles sólidos y líquidos que aún se operan en el Puerto Interior de A Coruña, además de aumentar el área de influencia de la dársena y facilitar la implantación de nuevos operadores.