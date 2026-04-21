Amancio Ortega y Navantia venden sus participaciones en Enagás Renovables

Amancio Ortega

Enagás ha cerrado la venta parcial de su participación en el capital social de Enagás Renovable, transmitiendo la titularidad del 40% de Enagás Renovable a Hy24 por un importe de 48 millones de euros, con lo que reducirá su participación al 20%.

Por su parte, Hy24, que desembarcó en el capital de Enagás Renovable en 2022, cuando adquirió una participación del 30%, pasará a controlar el 80% del capital de la firma.

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La adquisición de una participación mayoritaria por parte de Hy24 también comprende la salida ordenada de Navantia y Pontegadea vehículo inversor de Amancio Ortega—, quienes en conjunto contaban con un 10% del accionariado de la compañía, informó la firma.

El cofundador y consejero delegado de Hy24, Pierre-Étienne Franc, destacó que con esta operación se reafirma "la fortaleza de la cooperación franco-española como facilitador clave de la interconexión y la seguridad energética europeas, en particular a través de H2Med".

Mientras, el consejero delegado de Enagás Renovable, Antón Martínez, consideró que la compañía "está preparada para acelerar la ejecución y escalar la producción de hidrógeno renovable y biometano competitivos para la industria española y europea".

Enagás Renovable, uno de los promotores más avanzados de hidrógeno renovable y biometano de Europa, cuenta con una cartera avanzada de proyectos de gases renovables de más de 850 MW, incluidos ocho proyectos que han alcanzado la Decisión Final de Inversión (FID).

La participación de Enagás en Enagás Renovable tuvo como objetivo principal impulsar el desarrollo del sector del hidrógeno renovable en España, favoreciendo el crecimiento de esta tecnología en sus fases iniciales, así como del biometano.

En la actualidad, el desarrollo del hidrógeno se está acelerando a lo largo de toda su cadena de valor. Considerando el avance en el despliegue de la Red Troncal de Hidrógeno que Enagás está liderando, y con el objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa europea en materia de separación de actividades, la compañía ha iniciado un proceso de desinversión en Enagás Renovable, tal y como estaba previsto en su actualización estratégica 2025-2030.