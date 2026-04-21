A Coruña se queda sin rastro del primer Zara de la historia

El primer Zara de la historia ya no luce el logo de la tienda German Barreiros

El próximo 9 de mayo se cumplirán 51 años de la apertura al público de la primera tienda Zara de la historia. Sin embargo, para entonces, de aquel lugar empieza a quedar solamente la memoria colectiva de los coruñeses, ya que el bajo del número 64 de Juan Flórez no luce ningún logotipo de la marca de Inditex.

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El pasado 30 de enero bajó la verja, y menos de tres meses después la propiedad del local comercial logró llegar a un acuerdo con el grupo Dia, que instalará un supermercado de 300 metros cuadrados. Hace prácticamente un año Marta Ortega visitaba la tienda para la inauguración de la pop up temática del medio siglo de vida de Zara. El diseño del espacio era un homenaje a La Marina y las galerías coruñesas, pero también a algunos trabajadores históricos de la marca.

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El interior del futuro supermercado permanece oculto tras unos paneles y, aunque de momento se mantiene la característica pintura color marfil del exterior, todo parece indicar que dominarán el negro y el rojo con los que Dia identifica sus espacios más modernos. Un claro ejemplo está unos portales más allá, en el 132 de Juan Flórez, donde se instaló en el año 2023.

Cortefiel

Apenas han pasado unos días desde el anuncio del acuerdo y los trabajos avanzan con rapidez, hasta el punto de que el logotipo de Zara es ya historia, nunca mejor dicho. No se trata del único cambio de ese tipo que se avecina en el entorno, ya que la histórica tienda de Cortefiel en el número 44 acaba su arrendamiento a finales del próximo año, y las conversaciones para que pase a ser un supermercado están muy avanzadas, tal y como informó El Ideal Gallego. Curiosamente, la llegada de Cortefiel a la gran arteria comercial de la ciudad se produjo un año antes que la de Zara: el 2 de abril de 1974.

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Los paralelismos entre la trayectoria de uno y otro son sorprendentes, aunque en el caso de la octogenaria compañía madrileña el ciclo se alargará un poco más. Son los llamativos cambios en una zona que se reinventa nuevamente.