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A Coruña

A Coruña se consolida en la élite del turismo de congresos con la celebración del encuentro MIS Internacional

Redacción
21/04/2026 14:47
Gonzalo Castro
Gonzalo Castro
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A Coruña se afianza en la élite del Turismo MICE tras un crecimiento extraordinario en los últimos años y por ello acogerá, del 27 al 29 de septiembre, el MIS International 2026, un punto de encuentro profesional entre organizadores MICE de todo el mundo, destinos y empresas especializadas en el sector de eventos. 

Las claves de la sexta edición desde evento organizado por Grupo eventoplus en colaboración con el Ayuntamiento, Turismo de Galicia y A Coruña Convention Bureau se presentaron este martes por la mañana en el Club Cámara Noroeste.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, intervino en el acto destacando el “enorme potencial de A Coruña para consolidarse aún más en el turismo MICE” y agradeciendo la implicación de “todas las entidades y administraciones que trabajan en conjunto para que las actividades organizadas por los proveedores tengan un retorno tanto individual como para la ciudad”.

Castro destacó también que la promoción del turismo MICE responde a las estrategias establecidas por el Gobierno local para la desestacionalización del sector.

Reunión en IBTM Barcelona (noviembre 2025) entre Eventoplus, el Consorcio de Turismo y A Coruña Convention Bureau para impulsar la candidatura del MIS internacional en A Coruña

A Coruña acogerá la reunión de referencia del turismo de congresos y eventos

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Durante el encuentro se dieron a conocer las principales tendencias del sector y el impacto de la IA en la organización de eventos, así como las prioridades estratégicas de las marcas.

El MIS Internacional ya se celebró en grandes ciudades españolas como Bilbao, Madrid, Sevilla o Barcelona y en todas ellas la clave fue la ‘experiencia’ vivida por los usuarios, la cuál posteriormente es trasladada al mercado. 

Desde manera, las principales reuniones tendrán lugar en el Hotel Meliá María Pita aunque también se desarrollarán diferentes actividades en el MEGA Museo Estrella Galicia o en Árbore da Veira.

Durante el 2025 se celebraron en la ciudad 83 encuentros profesionales con más de 120.000 asistentes, el doble de eventos y un 20% más de asistentes con respecto al 2024. La ciudad acogió diferentes congresos médicos y tecnológicos de renombre como el Congreso Nacional SEMG, el Congreso SEFH o Mundos Digitales. 

Además, con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto, se desarrollarán en la ciudad dos importantes congresos como el New Frontiers in Cosmology 2026 y el Third Solar MHDConference. Ambos tendrán lugar del 10 al 14 de agosto.

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