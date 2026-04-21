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A Coruña

A Coruña pasará de la playa a la tormenta en otra jornada de verano en pleno mes de abril

La Aemet prevé para este martes temperaturas máximas de hasta 26 grados y, a media tarde, la llegada de rayos y truenos

Dani Sánchez
Dani Sánchez
21/04/2026 05:00
Dos bañistas, sorprendidos por la lluvia en una jornada de verano
Dos bañistas, sorprendidos por la lluvia en una jornada de verano
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Si hay algo que un coruñés lleva interiorizado es que, si el sol decide salir en la ciudad, no hay que perder el tiempo. Y es que, después de vivir un invierno especialmente mojado –con 42 jornadas consecutivas de lluvia–, A Coruña está viviendo una primavera un tanto atípica en lo que a las temperaturas respecta. Una de esas jornadas ‘raras’ se vivirá este martes en la ciudad, en la que a las altas temperaturas se le sumarán los rayos para descargar, por unos minutos, las precipitaciones que a abril le está faltando

Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien aunque incide en que “las tormentas son siempre imprevisibles”, todo apunta a que, al menos durante media hora, el aparato eléctrico se dará cita en la urbe herculina. “Tenemos una baja presión situada al oeste de la Península que impulsan los vientos del sur. Esa baja presión genera la inestabilidad de las tormentas, bastante habituales en esta época del año. Hacia media tarde (18.00 horas, más o menos) se prevé que llegue esa tormenta de corta duración”, explica Rafael Sánchez, meteorólogo de la Aemet. 

A la izquierda, varias personas disfrutan de la playa en A Coruña en este mes de abril, a la derecha, dos personas pasan por delante del mismo arenal en un día de lluvia

A Coruña pasará del verano al invierno en 24 horas: así será el desplome de las temperaturas

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Antes de la llegada de los rayos, los coruñeses vivirán una nueva jornada veraniega, con temperaturas mínimas por encima de los 12 grados y máximas de hasta 26 grados. A las altas temperaturas, se le sumará polvo en suspensión (calima) arrastrado por los vientos del sur. Ya a la tarde, el cielo comenzará a cubrirse para dar paso a la tormenta primaveral. 

Así, esta previsión no será la tónica del resto de la semana. Para el miércoles, los cielos volverán a verse despejados. Aunque eso sí, las máximas no espera que superen los 20 grados. Para el fin de semana, a pesar de que las tormentas tendrán presencia en numerosas partes del territorio nacional como en el interior del país, no parece, por lo menos con los modelos actuales, que también se den cita en A Coruña.

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