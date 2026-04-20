Maquinistas cargan contra Renfe por la suspensión en el Eje Atlántico: "Hay plantilla para que hubiesen salido los trenes"

Un bus habilitado por Renfe, en los aledaños de la estación de tren de A Coruña Quintana

Los viajeros que cada día recorren el Eje Atlántico -corredor de Media Distancia más demandado en España en 2024- se han visto de nuevo afectados en sus desplazamientos durante la jornada de este lunes. Y es que, según explicó Renfe a través de un comunicado a última hora de la tarde del pasado domingo, un total de nueve servicios de la línea A Coruña-Vigo no iban a poder hacer su trayecto habitual debido a una "ausencia simultánea sin previo aviso" de cuatro maquinistas con residencia en Vigo. Algo que choca con la visión de los ferroviarios, quienes niegan que sea un problema de falta de personal: "Hay plantilla suficiente para que hubiesen salido los trenes", inciden los maquinistas.

Renfe suspende seis servicios con origen o destino Coruña por la falta de maquinistas Más información

Una problemática que, desde primera hora de la mañana, ha provocado una nueva jornada de caos en los aledaños de las principales estaciones de Galicia. Un odisea provocada por el retraso de varios convoyes afectados, la mayoría por prestar el servicio por carretera. El primero de los servicios de este lunes, que debía partir de la ciudad olívica a las 05.08 para llegar a la herculina a las 07.17 horas, no lo haría hasta media hora después. Algo parecido sucedió en los siguientes trenes matinales de las 08.00 y 10.35 horas con destino A Coruña y los de de las 08.00 y 11.06 horas con destino Vigo.

Ausencias justificadas

Según el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), el verdadero problema reside en "una gestión ineficiente de los recursos humanos". En este caso, la ausencia de cuatro maquinistas con residencia en Vigo se debió a una serie de permisos concedidos "en tiempo y forma legal", que Renfe no ha tenido en cuenta a la hora de planificar: "Han mandado a gente a formación, y a otros, les han duplicado turnos. Cuando se dieron cuenta, no han llegado a tiempo", añaden desde el Semaf.

La Xunta critica el plan de mejora del eje atlántico que deja Galicia este lunes sin "2.100 plazas" por trenes cancelados Más información

Tal y como explican desde el sindicato ferroviario, "no es un problema de falta de plantilla". "Tienes maquinistas de reserva, pero se han dado cuenta de la problemática en el último momento. El problema no es de quien tiene un permiso o una baja concedida, el problema es de quien no lo tiene previsto", concluyen desde el sindicato español de maquinistas.

Esta situación llega después de que el viernes pasado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, visitase Santiago de Compostela para anunciar los planes que tiene previsto ejecutar la compañía en Galicia antes de que termine el año. Un 'Plan Galicia' que los ferroviarios ven como "positivo" pero que, por el momento, no es más que "un anuncio para apaciguar críticas y exigencias".