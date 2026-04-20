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A Coruña

La Zona de Mercado tensionado copa el 75% de las consultas a la Oficina Municipal de la Vivienda

Abel Peña
Abel Peña
20/04/2026 12:45
INes rey en la Oficina de Vivienda
INes rey en la Oficina de Vivienda con Jaime Castiñeiras, de Emvsa, y el concejal de Urbanismo, Francissco Díaz Gallego
Carlota Blanco
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La alcaldesa, Inés Rey, visitó hoy la Oficina Municipal de Vivienda en compañía del concejal de Urbanismo, Francisco Díaz gallego, y del gerente de Emvsa, Jaime Castiñeiras. El local lleva un año abierto, y ofrece asesoramiento gratuito sobre alquiler (rentas, derechos, obligaciones). Responde a 20 preguntas a la semana, y tres de cada cuatro corresponden a la Zona de Mercado residencial Tensionado

Rey aprovechó para defender esta polémica medida asegurando que ha servido para bajar los precios. "El año pasado, en junio, el alquiler medio estaba en 771 euros y ahora está en 700", hizo notar. El casero no puede subir la renta a inquilinos ni puede alquilarlo de nuevo a más de un 10% del precio anterior, a menos que pueda justificar haber hecho obras en los últimos dos años, o firmar un contrato a diez años vista. 

Descenso oferta

Por otro lado, la alcaldesa reconoció que la oferta de pisos en alquiler se ha reducido pero tachó de "torticeras" las interpretaciones que lo achacan a un efecto negativo de la medida. "Evidentemente hay menos contratos ene los portales inmobiliarios, pero eso se debe a que hay más estabilidad, no porque los propietarios tengan miedo de alquiler". 

La demanda, por tanto, se ha estabilizado también. "Aquellos que estaban a punto de rescindir contratos o imposibilitados a continuar en una vivienda por una subida desorbitada han visto como sus contratos se prorrogan".  

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