Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Xunta critica el plan de mejora del eje atlántico que deja Galicia este lunes sin "2.100 plazas" por trenes cancelados

Ep
20/04/2026 11:55
Una persona mira la pantalla, en la estación de tren de A Coruña
Una persona mira la pantalla, en la estación de tren de A Coruña
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, cuestiona el plan de mejora anunciado por Renfe para el refuerzo de los servicios de media distancia en el eje atlántico -entre Vigo, Santiago y A Coruña-, ya que este mismo lunes se cancelan nueve trenes, lo que deja a los usuarios sin "2.100 plazas".

En declaraciones en Arteixo (A Coruña) este lunes, Calvo ha criticado que en la visita que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, hizo a Galicia el pasado viernes "perdió una oportunidad muy buena" para abordar ese plan de mejora con la Xunta y atender a las "múltiples preguntas" sobre las que el Gobierno gallego ha pedido información.

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña

Renfe suspende seis servicios con origen o destino Coruña por la falta de maquinistas

Más información

"Pese a ser anunciado el viernes, el lunes por la mañana ya supimos que 2.100 plazas durante el día de hoy van a ver interrumpido su tráfico", lamenta. "Por lo tanto, ese plan de mejora parece que no convence ni siquiera los propios ferroviarios o los maquinistas", critica.

Así, Calvo reclama a Renfe más frecuencias y plazas disponibles, así como "un interlocutor para poder trasladar todas las quejas" de la Xunta y poder conocer las novedades "directamente" sin tener que enterarse "por la prensa".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Supermercado Dia

Así será el supermercado Dia que se instalará en el antiguo Zara de Juan Flórez
Redacción
El ideal gallego

¿Qué roban los empleados en sus empresas?: whisky, galletas, pechugas de pollo, vino...
EFE
El ideal gallego

Bárcenas confirma que encargó a un preso borrar audios relacionados con Mariano Rajoy
Agencias
El ideal gallego

El Gobierno espera convencer a la UE de romper el acuerdo con Israel: "Hay motivos evidentes"
Agencias