La Xunta critica el plan de mejora del eje atlántico que deja Galicia este lunes sin "2.100 plazas" por trenes cancelados

Una persona mira la pantalla, en la estación de tren de A Coruña Javier Alborés

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, cuestiona el plan de mejora anunciado por Renfe para el refuerzo de los servicios de media distancia en el eje atlántico -entre Vigo, Santiago y A Coruña-, ya que este mismo lunes se cancelan nueve trenes, lo que deja a los usuarios sin "2.100 plazas".

En declaraciones en Arteixo (A Coruña) este lunes, Calvo ha criticado que en la visita que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, hizo a Galicia el pasado viernes "perdió una oportunidad muy buena" para abordar ese plan de mejora con la Xunta y atender a las "múltiples preguntas" sobre las que el Gobierno gallego ha pedido información.

Renfe suspende seis servicios con origen o destino Coruña por la falta de maquinistas Más información

"Pese a ser anunciado el viernes, el lunes por la mañana ya supimos que 2.100 plazas durante el día de hoy van a ver interrumpido su tráfico", lamenta. "Por lo tanto, ese plan de mejora parece que no convence ni siquiera los propios ferroviarios o los maquinistas", critica.

Así, Calvo reclama a Renfe más frecuencias y plazas disponibles, así como "un interlocutor para poder trasladar todas las quejas" de la Xunta y poder conocer las novedades "directamente" sin tener que enterarse "por la prensa".