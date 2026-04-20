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A Coruña

La Tuna de Veteranos de A Coruña se trae un premio del Festival Internacional de Aveiro

"Este nuevo éxito es un gran impulso para seguir trabajando con ilusión con el fin de mantener viva la tradición trovadora y continuar representando con orgullo a la ciudad"

Redacción
20/04/2026 14:43
Actuación de la tuna de veteranos de A Coruña
Actuación de la tuna de veteranos de A Coruña en Aveiro
Cedida
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La Tuna de Veteranos de A Coruña participó este pasado fin de semana, del 17 al 19 de abril, en el XXXIV Fitua, Festival Internacional de Tunas de Aveiro, reconocido a día de hoy como uno de los eventos musicales más prestigiosos e importantes de Portugal y una referencia de calidad en el ámbito de las tunas.

En el concierto celebrado en el Centro de Congresos de Aveiro, la agrupación herculina ofreció un repertorio cuidado y lleno de tradición que fue calurosamente recibido por el público asistente.

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Como reconocimiento al alto nivel demostrado, la Tuna de Veteranos de A Coruña fue galardonada con el Premio al Mejor Solista, otorgado por el jurado del certamen a su director musical, David Ferreiro Ferreiro, "por su magnífica interpretación vocal".

La brillante participación y el premio obtenido suponen un orgullo para toda la Tuna y un reconocimiento al trabajo, la dedicación y la pasión por la música que caracterizan a sus integrantes, explican desde la agrupación: "Este nuevo éxito es un gran impulso para seguir trabajando con ilusión con el fin de mantener viva la tradición trovadora y continuar representando con orgullo a la ciudad, A Coruña, allá donde suene su música".

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