La Tuna de Veteranos de A Coruña se trae un premio del Festival Internacional de Aveiro

Actuación de la tuna de veteranos de A Coruña en Aveiro Cedida

La Tuna de Veteranos de A Coruña participó este pasado fin de semana, del 17 al 19 de abril, en el XXXIV Fitua, Festival Internacional de Tunas de Aveiro, reconocido a día de hoy como uno de los eventos musicales más prestigiosos e importantes de Portugal y una referencia de calidad en el ámbito de las tunas.

En el concierto celebrado en el Centro de Congresos de Aveiro, la agrupación herculina ofreció un repertorio cuidado y lleno de tradición que fue calurosamente recibido por el público asistente.

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Como reconocimiento al alto nivel demostrado, la Tuna de Veteranos de A Coruña fue galardonada con el Premio al Mejor Solista, otorgado por el jurado del certamen a su director musical, David Ferreiro Ferreiro, "por su magnífica interpretación vocal".

La brillante participación y el premio obtenido suponen un orgullo para toda la Tuna y un reconocimiento al trabajo, la dedicación y la pasión por la música que caracterizan a sus integrantes, explican desde la agrupación: "Este nuevo éxito es un gran impulso para seguir trabajando con ilusión con el fin de mantener viva la tradición trovadora y continuar representando con orgullo a la ciudad, A Coruña, allá donde suene su música".