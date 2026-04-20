La playa del Matadero contará con un local para almacenar el material para practicar surf

Un surfista toma una ola en A Coruña Carlota Blanco

El Ayuntamiento de A Coruña inicia esta semana las obras de acondicionamiento de un local situado en el entorno del paseo marítimo del Matadero, con la finalidad de habilitar un nuevo espacio de apoyo a las actividades deportivas que se desarrollan en este ámbito, especialmente el surf.

La intervención permitirá recuperar un local actualmente sin uso, situado bajo el mirador del Matadero, para destinarlo a equipamiento público al servicio de la práctica deportiva en el litoral.

Los trabajos comenzaron con la fase de demolición interior de los elementos existentes y continuarán con la reorganización del espacio y la ejecución de las instalaciones necesarias, así como con la colocación de carpinterías, acabados y el equipamiento preciso para su funcionamiento.

El proyecto define la creación de un espacio funcional, con una superficie útil superior a los 55metros cuadrados, orientado a dar soporte logístico a las actividades deportivas acuáticas, explican desde el Gobierno local.

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En este sentido, el local permitirá el almacenamiento de material deportivo, como tablas de surf y trajes de neopreno, así como la gestión de servicios vinculados a los programas municipales en este ámbito.

Esta actuación da respuesta, comentan fuentes municipales, a la demanda existente en un entorno que se ha consolidado como uno de los puntos de referencia para la práctica del surf en la ciudad, con un elevado número de personas usuarias que carecen en la actualidad de infraestructuras de apoyo acomodadas.

Además, la intervención contribuirá a mejorar la funcionalidad y la imagen de un espacio muy concurrido, reforzando su papel como ámbito activo para la práctica deportiva y el uso ciudadano del litoral.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, señaló que “con esta actuación se da respuesta a una necesidad real en uno de los puntos con mayor actividad deportiva del litoral”.