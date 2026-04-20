Juan Flórez da la bienvenida al cuarto restaurante napolitano y a un plato inédito en A Coruña

Una persona pasea delante del futuro bajo de Saltimbocca Aitana Álvarez

Juan Flórez, la gran arteria comercial de A Coruña y una de las zonas más deseadas y cotizadas para vivir, va camino de convertirse en el escenario de una película de Paolo Sorrentino. Y es que, con la próxima apertura hostelera, la parte más cercana a Alfonso Molina olerá más que nunca a la Italia sureña. Se trata de Bocca, un restaurante que apostará por la saltimbocca como bandera y que se asentará en el número 136.

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Bocca tomará el relevo de La Tartera, un clásico de la comida para llevar y que el pasado 9 de abril se despidió definitivamente de sus clientes. “Cada uno de vosotros ha dejado un recuerdo increíble en mi vida y en mi profesión; gracias por todo lo compartido, os deseo que el amor de la madre Tierra os llegue allí donde vayáis”, indicaba la propiedad. Ahora, la saltimbocca ocupará el espacio de lo que era cocina gallega más tradicional. Se trata de un plato prácticamente inédito en la ciudad. No es difícil deducir la traducción, que tiene que ver con saltar en la boca.

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La receta incluye unos filetes finos, de ternera o pollo, cubiertos con jamón y hojas de salvia. Posteriormente se fríen y se acompañan con una salsa a base de vino. Se recomienda el vino marsala para su elaboración, mientras que el jamón puede ser de Parma o ibérico.

Sin embargo, lo curioso de esta nueva apertura de la cocina italiana en lo que ya se conoce en algunos círculos como Little Italy es el hecho de que los coruñeses podrán elegir entre cuatro opciones napolitanas en menos de 200 metros: Grosso Napoletano en la plaza de Vigo, Alimentari Terra Mia y Pizzería Terra Mia entre el 83 el 87 de Juan Flórez, así como Bocca en el 136 de la gran arteria.

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El estudio coruñés Negro Estudio se encuentra ultimando la decoración interior, que sorprenderá en el primer impacto visual. Según fuentes consultadas por este diario la apertura está prevista, aproximadamente, para el próximo 15 de mayo. El cambio respecto al bajo anterior será radical y convertirá la visita a Bocca en toda una experiencia que acerque un poco más, si cabe, el sur de Italia al noroeste de España.