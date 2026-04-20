Inés Rey sobre el concierto de El Último: "Non somos futurólogos, non sabemos a un ano vista se hai playoff"

Una edición del Morriña Fest, última propuesta musical en Riazor Archivo El Idal Gallego

Este pasado fin de semana se comunicaba que el concierto de El Último de la Fila previsto para el 13 de junio en A Coruña no se celebrará en el estadio de Riazor, como se había anunciado en mayo de 2025. Cuestionada a este respecto, la alcaldesa, Inés Rey, respondía esta mañana: "Non somos futurólgos, non sabemos a un ano vista as datas, se hai playoff, se non..."."Cando se anuncia o concerto, o promotor sabe que está supeditado ao calendario deportivo", añadía este lunes la regidora.

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"O que si, hai que ser prudente e non esperar ao último minuto e, polo tanto, así llo trasladamos ao promotor, que non existe a posibilidade, cos tempos que manexamos, de facer o concerto no estadio de Riazor", explicó Rey, ya que el Dépor está pugnando actualmente por un puesto de ascenso directo a Primera División, pero, en caso de no conseguirlo, los partidos de playoff se celebrarían a partir del 7 de junio.

Tal y como se relató este pasado fin de semana, se estudian varias posibilidades, como el muelle de Batería o las instalaciones deportivas del campus de Elviña, aunque con las entradas vendidas hasta el momento, en torno a 24.000, se podrían quedar pequeños. "Ofrecimos e están buscando, os promotores, ubicacións alternativas para a celebración", apuntaba la regidora a preguntas de los periodistas.

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El concierto se anunció hace un año, como parte de la gira de regreso del dúo conformado por Manolo García y Quimi Portet. Las ganas de volverlos a ver sobre los escenarios coruñeses fueron tales que en los primeros días se despacharon más de la mitad de las entradas disponibles. Ahora, se busca una alternativa para poder dar cabida a las cerca de 24.000 personas que disponen de un billete.

Tal y como contó El Ideal Gallego este pasado fin de semana, retrasar la cita a finales del mes de junio tampoco es una opción, ya que no habría tiempo suficiente para empezar las labores de renovación del césped para que esté listo para la celebración del trofeo Teresa Herrera.