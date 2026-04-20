Inditex está entre las empresas con mejor reputación

Un momento de la presentación de los resultados de Inditex de 2025 EFE

Fundación La Caixa, El Corte Inglés, CaixaBank, Inditex y Santander son las cinco compañías españolas con mejor reputación en 2026, según el último informe de 'Éxito Empresarial' elaborado por la consultora Advice Strategic Consultants.

A continuación, el 'top 10' lo completan Mercadona, Telefónica, Cellnex Telecom, Meliá Hotels International e Iberdrola, en un estudio en el que se aprecia que aumenta la confianza en las grandes empresas, que actúan como "refugio" o "agarradero" frente a la inflación, el desempleo o la incertidumbre generada por la situación geopolítica.

"Las diez empresas que encabezan el ranking Advice de empresas con más reputación en España se han ganado la confianza de los españoles, de la población general, de las pymes y de los autónomos", explica Jorge Díaz-Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants.

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Entre los factores que contribuyen a estas empresas a situarse en el 'top' de éxito reputacional figura el elemento de 'cercanía de la marca de la gran empresa', un factor emergente relevante que otorga reputación a las empresas sistémicas españolas. Precisamente, la favorabilidad y cercanía y vínculo emocional con las marcas supone (de media aritmética) un 33% de la reputación de las grandes empresas.

Esta "cercanía" pasa por el conocimiento informado de la marca, por un elevado índice de notoriedad, de familiaridad y de favorabilidad, hasta el punto de que hay un vínculo emocional entre las personas y las marcas de las grandes empresas sistémicas española.

Fundación 'La Caixa', dueña de CriteriaCaixa, ha sido recompensada por la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo. Mientras, El Corte Inglés destaca por el vínculo especial y emocional que logra crear entre consumidores y empresas, lo mismo que sucede con Inditex, que se queda en un notable cuarto puesto.

Por otro lado, el hecho de que una mayoría de españoles acuda a la financiación bancaria para su consumo ha generado una creciente cercanía, familiaridad y favorabilidad del consumidor hacia los bancos, que redunda en mayores valoraciones de reputación, lo que lleva a Caixabank a situarse en el tercer puesto o a Santander en el quinto puesto.

Por su parte, Cellnex Telecom ha recibido reconocimientos por su excelencia en gobierno corporativo y es la empresa del 'top 10' de la reputación con mejor puntuación en gobierno corporativo.