Francisco Vázquez y Antonio Couceiro examinan uno de los proyectos presentados hace 25 años Pedro Puig

Lo que hoy es Palexco empezaba a tomar forma hace 25 años, cuando se dieron a conocer los tres proyectos aspirantes a hacerse cargo de la construcción del nuevo palacio de exposiciones y congresos del centro de la ciudad: Jerónimo Junquera y Mark Fenwick para Fomento de Construcciones y Contratas; Jean Nouvel para Dársena Marineda; y César Portela y Ricardo Bofill para la Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, este último el que finalmente resultó ganador. Por fin veían la luz las maquetas y los planos del futuro complejo, según contó El Ideal Gallego en su edición del 20 de abril de 2001. Otro proyecto, el de la construcción de la nueva tribuna de Riazor, fue retirado del orden del día del pleno del Ayuntamiento hace 50 años.

Viernes, 20 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Presentados los tres proyectos aspirantes al palacio de congresos del puerto

Con la apertura ayer, 19 de abril de 2001, de las maquetas y planos de los tres proyectos que aspiran a hacerse con la construcción del palacio de congresos del puerto, el edificio comienza a tomar forma. Las propuestas, que superan todas los seis mil millones de pesetas, son estas tres:

Las cubiertas de los edificios diseñados por César Portela y Ricardo Bofill para la Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico definen la esencia de su proyecto.

Un palacio de congresos acristalado y una zona comercial cubierta son el punto de partida del diseño propuesto por Jerónimo Junquera y Mark Fenwick para Fomento de Construcciones y Contratas.

La propuesta de Jean Nouvel para Dársena Marineda rompe moldes y apuesta por la construcción de una fábrica de ocio en el puerto. Su estructura simula un enorme contenedor.

Martes, 20 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Polémica aplazada sobre la tribuna de Riazor

Sin grandes explicaciones fue retirado del orden del día del pleno de ayer, 19 de abril de 1976, el proyecto de construcción de la tribuna del Estadio de Riazor. Dijo el alcalde que pasaría a estudio, por falta de unos informes. Este asunto se presumía el más polémico, por cuanto son algunos los concejales que, en un orden prioritario de obras municipales, no consideran de primer orden la construcción de la tribuna.

Por otra parte, el próximo día 23 dará comienzo la primera sesión del III Encuentro Pedagógico de Lengua y Literatura en la EGB. Será coordinador del mismo don Francisco Pastora Herrero, inspector técnico de Educación. Actuarán como profesores, en las diversas sesiones del día 24 y 25, don José Luis González Pampín y don Juan Antonio Regueiro García, ambos profesores de EGB en ejercicio. Los actos se iniciarán el día 23, a las ocho de la tarde.

Viernes, 20 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Incendio en un horno de la calle de Cornide

Ayer, 19 de abril de 1951, sobre las cinco menos cuarto de la tarde, se produjo un incendio en el horno que en la calle de Cornide, 8, posee Manuel Regueiro. Uno de los primeros en acudir al lugar del suceso fue el obrero de la citada industria Antonio Vázquez, quien inmediatamente requirió el auxilio de los bomberos, los cuales se personaron en dicho establecimiento, al frente el capataz señor Piñeiro, haciéndolo también el ingeniero municipal señor Solórzano. El fuego fue sofocado en menos de una hora y los desperfectos que se produjeron no afectan a la mercancía allí almacenada.

Por otra parte, el alcalde, señor Molina, nos dijo ayer que acababa de recibir un telegrama, anunciándole la llegada de un camión con cerdos, parte de los 67 últimamente concedidos para su venta en los puestos reguladores de la ciudad.

Martes, 20 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Nuevo coche de línea a Santiago de “El Noroeste”

La Empresa de automóviles entre la Coruña y Santiago, “El Noroeste”, hizo ayer, 19 de abril de 1926, las pruebas oficiales de un nuevo coche, construido totalmente en los talleres que don Julio Bruzos tiene establecidos en Compostela.

El coche vino en viaje de pruebas desde Santiago a esta capital y después se hizo un nuevo viaje por las afueras llegando hasta El Burgo, yendo en el auto el gerente de la empresa, señor Liñares, los administradores de la misma en Santiago y la Coruña, la prensa y varios amigos.

En el mismo coche se llevó preparada comida para el almuerzo en el campo, pero el mal tiempo hizo que aquél se llevara a cabo dentro de un establecimiento del Pasaje. Al final de la comida se acordó enviar un telegrama al constructor señor Bruzos, felicitándole por las excelentes condiciones que reúne el nuevo coche.