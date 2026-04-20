Explota la burbuja de las barbacoas coreanas en A Coruña

La barbacoa coreana Reply, en Matogrande Quintana

Es en muchos sentidos A Coruña una ciudad de moda, pero también de modas. Y eso no siempre es el mejor amigo de las aventuras empresariales. Al igual que muchos empresarios del ocio nocturno tiemblan con las aperturas y el éxito volátil, en la hostelería tradicional la permanencia de las tendencias es cada vez más efímera. Y los primeros en pagar el pato han sido los coreanos, quienes se las prometían muy felices con la dinámica de aperturas de los últimos meses, y que han visto como la fiebre por su gastronomía y las diferentes alternativas ha ido menguando y ha obligado a cerrar importantes apuestas. Son muchas las teorías y explicaciones posibles, pero lo cierto es que en menos de un año se han quedado por el camino tres restaurantes: Onara, Seul’s Grill y todo parece indicar que Reply 1988.

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Los dos últimos se corresponden a la fórmula de barbacoa coreana que, si bien hace un año introdujo una fórmula revolucionaria y que gozó de buena acogida durante los primeros meses, también fue decayendo en capacidad de atracción al mismo ritmo. Lo decía la mismísima propiedad en este diario con motivo de la noticia del cierre: “En A Coruña no termina de encajar el concepto y es cierto que han abierto muchas barbacoas coreanas de origen chino, más enfocadas al bufé multinacional, pero en Galicia se come muy buen asado y la comparativa es odiosa. Está bien para probar, pero ya”.

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Opiniones

Se trata sobre todo de un tipo de experiencia muy ‘instagrameable’, pero que no generó demasiado fenómeno fan. El sentir común de algunos clientes ocasionales que han dejado de tener las barbacoas coreanas entre sus preferencias es el mismo: para probar, pero no para repetir. “Me da la sensación de que esos sitios tienen que hacer una inversión de la leche, con espacios grandísimos y no llegan a ser un bufé de 15 euros ni un sitio donde pagues una muy buena calidad de carne. Se quedan en un término medio que no convence a la gente”, dice Brandon, que visitó tres veces el Reply 1988 hasta la fecha.

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Por su parte, Bianca no repetiría. “Nadie se espera una calidad superior por el precio que estás pagando y la experiencia está guay, pero para una vez”, sentencia. Además, repite el mismo argumento que la propiedad de Seul’s Grill. “Si vas a una brasa o asador gallegos comes como un loco por el mismo precio; es decir, tienes cantidad y calidad”, añade. Adrián, que probó por primera vez la barbacoa coreana en Londres, habla de una versión light en su aplicación coruñesa. Es decir, le falta parte del encanto que sí hace triunfar la propuesta a nivel internacional. “Aquello era una experiencia grupal y te lo vendían y preparaban mucho mejor. Lo que ves en A Coruña es todo como un quiero y no puedo, y más que divertido se hace aburrido”, lamenta. “Al final, es más incómodo que divertido y por lo que pagas prefieres otro tipo de servicio”, apostilla.

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Impresionante

Si una palabra define a Reply 1988, la barbacoa coreana de la calle Sebastián Martínez Risco, esa es impresionante. Con un patio interior, iglús en forma de reservados y un enorme comedor, puede definirse como una de las mayores inversiones en la hostelería de A Coruña durante el año 2025. Algunas fuentes consultadas por este diario apuntan a algo menos de un millón de euros por parte de la actual propiedad. Sin embargo, desde hace dos meses el negocio permanece cerrado de manera indefinida. El Ideal Gallego se puso en contacto con la gerencia del restaurante homónimo de Ferrol, que calificó de “avería técnica” la razón del cierre por sorpresa.

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Otras burbujas asiáticas, como la del sushi, el bufé internacional con todo incluido o incluso el más reciente hot pot gozan de mucha mejor salud y siguen siendo protagonistas de algunas de las aperturas más sonadas del año. Lo hacen también con formatos de gran tamaño y, lo que es más importante, generando un buen puñado de puestos de trabajo.