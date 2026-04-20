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A Coruña

El uno por el otro y la calle sin ‘barrer’: la kafkiana realidad de una zona de A Coruña

Un total de tres administraciones y dos empresas privadas tienen algo que decir en la calle Lonzas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
20/04/2026 04:50
La calle Lonzas, sin salida hacia la avenida de San Cristóbal
La calle Lonzas, sin salida hacia la avenida de San Cristóbal
Carlota Blanco
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Entre las características que definen a la asociación vecinal de Monte Martelo está el defender los intereses de varios núcleos urbanos y rurales menos conocidos (O Birloque, San Cristóbal das Viñas, O Martinete y As Rañas), así como una intensa actividad en redes sociales para incorporarlos al debate público. Y uno de los puntos en los que ha puesto el acento últimamente es una de esas calles que no suelen ser objeto de grandes actuaciones ni sucesos llamativos, pero que presenta una serie de condicionantes para afrontar cualquier tipo de mejora: la calle Lonzas

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Según afirman desde la agrupación, en ese punto de O Birloque, sin salida en uno de sus extremos y conectado con la DP-0512 y O Birloque, hasta tres administraciones y dos empresas privadas tienen algo que decir o responsabilidades en el entorno.

La calle pertenece a la Diputación de A Coruña y fue reformada en gran parte entre 2015 y 2016: se ampliaron las aceras, añadieron bancos, arbolado, un merendero y un espacio biosaludable”, recuerdan. “Sin embargo, aquí intervienen varias administraciones y entidades: el Ayuntamiento, la Diputación (DP-0512) y Carreteras del Estado, que convirtió la calle en un fondo de saco –sin salida– con la reforma de la AC-10, además de infraestructuras vinculadas a Repsol y la compañía eléctrica, con lo que reformar la calle no es nada sencillo”, añaden.

Recuerdan, por otra parte, un proyecto de hace años vinculado al desmantelamiento del oleoducto, según el cual se crearía sobre su trazado “un gran paseo peatonal que transformaría el barrio”.

Propuestas

El barrio de O Birloque, además de Monte Martelo, cuenta con la Asociación San Cristovo das Viñas como agrupación que tradicionalmente ha ejercido como portavoz de los vecinos para defender también sus intereses. Desde esa entidad hace años que se solicita una zona deportiva para el espacio de la calle Lonzas, ubicado muy cerca del campo de fútbol de Elviña.

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Por su parte, entre las actuaciones más inmediatas que solicita la directiva de Monte Martelo están: un mejor mantenimiento general, más máquinas de ejercicio en la zona biosaludable, la mejora del alumbrado público, más bancos y nuevos árboles, así como estudiar la reapertura de la calle y darle salida hacia la avenida de San Cristóbal en sentido entrada.Y poner a todo el mundo de acuerdo, lo que ahora mismo parece más una labor diplomática a cinco bandas. 

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