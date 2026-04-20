El rey de las pizzas del centro de A Coruña monta un restaurante tradicional napolitano

Álex Cundís y Luca Noviello, de Terra Mia, con uno de los desayunos típicos German Barreiros

Aunque mantendrá su nombre de Alimentari, pero podría rebautizarse como Osteria o Trattoria. Es el nuevo giro que ha decidido tomar Luca Novielo, propietario de Terra Mia, para la más reciente de sus aperturas en Juan Flórez.

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Situado en el número 83, puerta con puerta con la pizzería primigenia y que tanta pasión despierta entre los coruñeses, Alimentari será una casa de comida tradicional napolitana, en la que se mantendrán también el desayuno o el aperitivo de media mañana y media tarde. Ahora, ante la demanda y la buena acogida de los platos de pasta para llevar, será de jueves a sábado un restaurante. El horario de apertura se sitúa de 13.00 a 16.00 y de 20.30 a 23.00 horas. Además, incluirá un menú del día a precio accesible.

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La carta no puede ser más tradicional: angioletti friti, ensalada caprese o tablas de embutidos de primero, así como carbonara, ñoquis a la sorrentina, canelones o albóndigas de la nonna, quizás el más clásico de los platos napolitanos. Y ninguna de las propuestas supera los 14 euros.

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Por otra parte, también incluirá una carta infantil para los más pequeños, en la que el precio más alto por una milanesa o las albóndigas son 7 euros. Todo una rara avis en un local tan de moda hoy en día.