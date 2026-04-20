El rey de las pizzas del centro de A Coruña monta un restaurante tradicional napolitano
Alimentari Terra Mia será tambien un restaurante de precios accesibles
Aunque mantendrá su nombre de Alimentari, pero podría rebautizarse como Osteria o Trattoria. Es el nuevo giro que ha decidido tomar Luca Novielo, propietario de Terra Mia, para la más reciente de sus aperturas en Juan Flórez.
Situado en el número 83, puerta con puerta con la pizzería primigenia y que tanta pasión despierta entre los coruñeses, Alimentari será una casa de comida tradicional napolitana, en la que se mantendrán también el desayuno o el aperitivo de media mañana y media tarde. Ahora, ante la demanda y la buena acogida de los platos de pasta para llevar, será de jueves a sábado un restaurante. El horario de apertura se sitúa de 13.00 a 16.00 y de 20.30 a 23.00 horas. Además, incluirá un menú del día a precio accesible.
La carta no puede ser más tradicional: angioletti friti, ensalada caprese o tablas de embutidos de primero, así como carbonara, ñoquis a la sorrentina, canelones o albóndigas de la nonna, quizás el más clásico de los platos napolitanos. Y ninguna de las propuestas supera los 14 euros.
Por otra parte, también incluirá una carta infantil para los más pequeños, en la que el precio más alto por una milanesa o las albóndigas son 7 euros. Todo una rara avis en un local tan de moda hoy en día.