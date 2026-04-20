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A Coruña

El PP invita a Inés Rey a ir a la nueva parada de bus del teatro Colón y comprobar "su chapuza"

"Inés Rey se gasta 8 millones de euros para hacer una parada de buses más pequeña que la de Entrejardines y para eliminar el espacio reservado para el teatro", denuncia Lorenzo

Redacción
20/04/2026 13:18
Camiones y autobuses junto al teatro Colón
Camiones y descargando junto a la parada de autobuses del teatro Colón
PP de A Coruña
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El portavoz del grupo municipal del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, invita a la alcaldesa, Inés Rey, a ir a la zona del teatro Colón para que vea la que "chapuza que ha hecho y que nos cuesta 8 millones de euros a los coruñeses".

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“Inés Rey nos quiere convencer de que todo está estupendo a pesar de que los buses no caben en la nueva parada y que los camiones que van al teatro Colón tienen que cargar y descargar subidos a la acera, entre árboles y barandillas, como hemos denunciado este fin de semana en nuestras redes sociales”, señala Lorenzo.

Camiones y autobuses junto al teatro Colón
Camiones y autobuses junto al teatro Colón
PP de A Coruña

El PP coruñés denuncia que "Inés Rey se gasta 8 millones de euros para hacer una parada de buses más pequeña que la de Entrejardines y para eliminar el espacio reservado para el teatro, cuando una obra de ocho millones tiene que servir para mejorar la calidad de vida de los coruñeses y no para aumentar sus problemas”.

Camiones y autobuses junto al teatro Colón
Miguel Lorenzo comprueba la nueva parada
PP de A Coruña

La "improvisación y la chapuza de Inés Rey no pueden ser el modelo de gestión" para una ciudad como A Coruña, dicen, “es necesaria otra forma de gobernar, con rigor y planificación”.

Por su parte, la alcaldesa defendió este lunes que desde que se peatonalizó La Marina en el Rosalía “nunca ha habido problemas para las descargas como tampoco los habrá en el Colón”. Además, la regidora indicó que se van a establecer “planes específicos” para cuando haya funciones en el teatro.

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