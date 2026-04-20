El lotero de San Agustín niega haberse apropiado de la Primitiva millonaria: “Podría cobrarla yo o cualquiera a quien se la dé”

Manuel Reija, el lotero acusado Quintana

Manuel Reija se refiere a la Primitiva premiada con 4,7 millones de euros que le ha sentado en el banquillo como el “dichoso boleto”. Su relato sobre lo sucedido el 2 de julio de 2012 no se aleja del que ha mantenido en los últimos años. La pura casualidad o el instinto, según sus palabras, lo llevó a comprobar aquel día un grupo de boletos en el que, para su sorpresa, se encontraba el premiado con la millonaria cantidad.

Desde entonces han pasado catorce años y 43 a sus espaldas como lotero. Este martes afronta la última jornada del juicio en el que su futuro se decide y su verdad se delibera. La Fiscalía pide para él una condena de seis años en prisión por un supuesto delito de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida al considerar que engañó a un cliente para quedarse con la Primitiva premiada. Su hermano Miguel, entonces delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, está acusado de un supuesto delito de blanqueo de capitales o de encubrimiento, por lo que demanda la misma pena que para Manuel Reija.

Después de las declaraciones de los últimos testigos del proceso judicial, minutos antes de las 13.00 horas llegó el turno de palabra del lotero acusado. Y quiso responder a tosas las partes, que extendieron sus preguntas durante casi dos horas. “Es mentira. En absoluto lo hice”. El responsable de la administración de San Agustín mantuvo su versión ante el interrogatorio implacable de la fiscal, Olga Serrano. Para esta, apoyada en la investigación policial, hay una prueba que pone en duda toda la versión de Reija: los registros de la terminal de la administración.

“Encontré en el mostrador, en la parte exterior del pasamonedas, un grupo de boletos que me llamó la atención por su buen estado. Empecé a pasarlos por la terminal y saltó un ticket para mi sorpresa. Sigo introduciendo los boletos hasta el final, con un ojo en el ticket que había salido, y empiezo a atender a la gente que llega”, comenzó Reija.

“Una vez termino de atender a la gente”, prosigue, “yo conservaba el grupo de boletos, en el que se incluía el premio, lo identifico y lo paso una segunda vez y sale otro ticket de la terminal. Entonces lo meto en un sobre y continúo toda la mañana trabajando, aunque mi mente estaba en el boleto. Una vez finaliza la jornada, vacío las papeleras y voy a la delegación”, explicó.

El ganador de la Primitiva millonaria de A Coruña estaba “delante del lotero” cuando se comprobó el boleto Más información

“Estaba frustrado”

Ya en el lugar, situado en la calle Hospital, “empiezo a contar lo ocurrido y Miguel pone cara de sorpresa. Le cuento lo que ha pasado y que no tengo ni pajolera idea de qué hacer”. Es entonces cuando parte del interrogatorio de la fiscal se centra en conocer qué ocurrió con el resto de boletos que acompañaban al premiado. “Fijo que fueron a la basura”, dijo, alegando que se centró “en el premiado” y que no sabe “cuánto tiempo llevaban ahí”. “Estaba frustrado por no haber tenido a la persona delante para darle la alegría”, mantuvo.

Olga Serrano no dudó en preguntar: “¿Había comprobado antes boletos perdidos?”. “Sí, es intuitivo. Si están al alcance, sí. Si están por fuera del mostrador, no. Fue una decisión del momento. Lo normal es tirarlos”, comentó Reija. “Pero…”, respondió la fiscal, “usted dijo en su declaración que había sido un milagro que este boleto no acabase en la papelera, ahora dice que es habitual comprobar boletos”, añadió.

El tiempo, clave para la fiscal

El tono del acusado comenzó a cambiar, molesto por las preguntas. Serrano hizo alusión a la secuencia temporal que para la Policía no deja duda alguna de que el lotero no estaba solo cuando comprobó el boleto premiado. “Entre las 11.25 y las 11.27 hay trece presentaciones al cobro y ocho apuestas manuales de una persona. ¿Se quedó usted el boleto y no informa a esta persona del premio?”, cuestionó la representante del Ministerio Público. “Es mentira. En absoluto lo hice. Estaba solo en ese momento”, exclamó Reija.

La Fiscalía insistió en pedirle explicaciones por cómo puede ser que, si no había nadie en la administración, a continuación se hiciesen otras ocho apuestas inmediatas, entre las que dos son apuestas introducidas de manera manual que coinciden con dos del fajo encontrado. Este dijo que corresponderían a los clientes que entraron después.

Los abogados que representan en el juicio a la familia de José Luis Alonso, a quien la Policía considera el legítimo propietario del boleto, insistieron en esta cuestión, sin obtener explicación concreta.

Sin intención de cobrar

También se interrogó a Reija sobre sus cuatro peticiones de cobro de los 4,7 millones de euros a lo largo del tiempo. El 6 de septiembre de 2012 consta su primera reclamación. “La redacto yo con ayuda de mis abogados porque mi hermano recibe una llamada de un directivo de la Selae –Sociedad Estatal de Apuestas y Loterías del Estado– diciendo que qué iba a hacer yo porque el premio iba a caducar”, relató. “Todavía quedaba un mes para que caducase”, apostilló la fiscal. El lotero defendió que su petición de cobro “no tenía como finalidad cobrar”. Tampoco la siguiente, en enero de 2013. “No quería cobrar, sino que me aclarasen de qué iba lo del expediente de hallazgo –procedimiento que inició el Ayuntamiento para dar con el dueño del boleto–”.

Beatriz Seijo, abogada de la acusación particular de la viuda de José Luis Alonso, insistió en la falta de detalles sobre los boletos encontrados a la hora de declarar y aportar información de cara a este expediente. “No pensé que fuese relevante hablar de un grupo de boletos. Me di cuenta después de declarar en la Policía, cuando ya estaba a medio camino de vuelta”. No obstante, el 3 de octubre de 2013, apuntó la letrada, “usted en una notaría ya habla de un grupo de boletos”, a lo que Reija respondió: “Consideré oportuno decirlo para que estuviese claro el asunto”.

No identifica a Alonso

Manuel Reija, quien el 2 de julio de 2012 regresó a su despacho siguiendo el consejo de su hermano con la “esperanza” de que apareciese alguien reclamando un fajo de boletos perdido, no identificó a José Luis Alonso cuando se le mostró una fotografía suya. “No me suena de nada”, mantuvo.

Por su parte, la acusación particular de Manuel Ferreiro le pidió al acusado información sobre cuándo se enteró este de la reclamación interpuesta por este hombre, ya fallecido. Reija admitió conocer la existencia de esta reclamación, pero descartó que este hombre fuese el ganador porque la comprobación se había hecho en un bar de Antonio Noche. “A día de hoy no sé ni dónde está la calle”.

La defensa del lotero dejó claro cuál es su versión sobre los hechos. Y así la harán constar en los informes finales: “El público puede ver lo que yo veo comprobando el boleto”, afirmó Reija, quien hizo alusión a un visor que el cliente puede observar en el que aparece el mensaje de ‘premio de primera categoría’. Es decir, para la defensa del lotero es imposible que este estuviese frente al cliente y que este no viese el anuncio del premio en la terminal.

“Yo podría haber cobrado el premio en cualquier delegación. Al entregarlo reconozco que no es mío desde ese mismo momento. Podría cobrarlo yo o cualquiera a quien se lo dé, pero renuncio a cobrarlo”, concluyó a preguntas de su letrado.

“Hizo lo razonable”

El primer testigo llamado a declarar fue el exdelegado de Loterías en Vigo, quien mantuvo una llamada el día de los hechos con Miguel Reija. Este relató el contenido de la llamada, en la que su homólogo en A Coruña le contó el hallazgo de dicho boleto. “Me dijo que había pasado una cosa rarísima, que un lotero, luego me dijo que era su hermano, se había encontrado unos boletos y que los había metido en la máquina por si tenían premio”, sostuvo.

Sin protocolo de actuación en caso de hallar boletos extraídos, “me comentó que su hermano se quedó atónito al ver que tenía premio. Lo volvió a comprobar en shock”, explicó el exdelegado de Loterías en Vigo. Preguntado entonces por la función del delegado en A Coruña, el cual llamó a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), este testigo manifestó: “Hizo lo razonable, lo correcto y lo que yo habría hecho”. El segundo testigo, el homólogo de ambos en La Rioja, y el tercero, el de Valencia, se sumaron a esta opinión. “¿Que si Miguel actuó bien? Por descontado”, aseveraron a las preguntas de las partes.

En la sesión de este martes prestará declaración el exdelegado provincial de Loterías en A Coruña. Con su intervención se pondrá fin a la parte testifical y solo quedarán los informes finales de las acusaciones y defensas para que el juicio quede visto para sentencia.