El lotero acusado de apropiarse de la Primitiva millonaria: “Estaba frustrado por no tener delante al agraciado para darle una alegría”

Manuel Reija, a su llegada al juicio este lunes Quintana

“Es mentira. En absoluto lo hice”. Manuel Reija, el lotero acusado de haber engañado a un cliente para quedarse con una Primitiva premiada con 4,7 millones de euros el 2 de julio de 2012, niega los hechos. El propietario del despacho de San Agustín decidió responder a todas las partes, pese a no estar obligado a hacerlo. Y mantuvo su versión: “Encontré en el mostrador un grupo de boletos que me llamó la atención por su buen estado. Empecé a pasarlos por la terminal y saltó un ticket para mi sorpresa. Sigo introduciendo los boletos hasta el final, con un ojo en el ticket que había salido”, comenzó su relato de lo sucedido.

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Es entonces cuando, en palabras de Reija, “entra gente y empiezo a atenderla”. Cuando se van, el boleto vuelve a ser comprobado en la terminal. Cuando concluye su horario de mañana, vacía las papeleras y acude a la delegación de loterías, cuyo delegado es su hermano, Miguel Reija.

“Empiezo a contar lo ocurrido y Miguel pone cara de sorpresa. Le cuento lo que ha pasado y que no tengo ni pajolera idea de qué hacer”, dijo. Con 35 años de experiencia a sus espaldas, el lotero aseguró estar solo cuando los boletos aparecieron y fueron comprobados por él mismo.

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Y la fiscal, Olga Serrano, implacable en su turno, no dudó en preguntar: “¿Había comprobado antes boletos perdidos?”. “Sí, es intuitivo. Si están al alcance, sí. Si están por fuera del mostrador, no. Fue una decisión del momento. Lo normal es tirarlos”, comentó Reija. “Pero…”, respondió Serrano, “usted dijo en su declaración que había sido un milagro que este boleto no acabase en la papelera, ahora dice que es habitual comprobar boletos”, añadió.

La patente presión ejercida por la fiscal comenzó a hacer efecto en el tono del acusado. No obstante, su declaración no se alejó de lo que siempre ha manifestado, pese a todas las pruebas de la investigación a las que el Ministerio público hacía referencia.

Manuel y Miguel Reija, en el banquillo de los acusados Quintana

Por ejemplo, los menos de dos minutos que pasaron desde que la primera comprobación del boleto premiado se realizó con otras 13 presentaciones al cobro. La policía y Fiscalía mantienen que esta secuencia temporal demuestra que alguien, el ganador del premio, estaba delante del lotero cuando el mensaje saltó en la terminal.

“Es mentira, en absoluto”, dijo tajante el lotero. Sobre la coincidencia de los números de apuestas y cobros que acompañaron a este premio grande, señaló desconocer a qué se atribuye esto. Sobre el hecho de que Reija no hiciese alusión a premios menores localizados en este grupo de boletos cuando informó sobre lo ocurrido, afirmó: “Yo me centré en el boleto grande. Estaba frustrado de no tener delante a la persona ganadora para darle una alegría”.