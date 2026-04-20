El exdelegado de Loterías en Vigo en el juicio de la Primitiva millonaria: “Miguel hizo lo correcto y lo que yo habría hecho”

Los dos acusados se enfrentan a penas de prisión por estafa y blanqueo de capitales Javier Alborés

El juicio de la Primitiva millonaria prosigue este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña con gran expectación en torno a la declaración de los dos acusados. Manuel Reija y su hermano Miguel no tienen la obligación de contestar a nadie más que a sus abogados, pero de desconoce si finalmente aceptarán testificar para la Fiscalía y acusaciones particulares.

El primero, el lotero de San Agustín, se enfrenta a una condena de seis años en prisión por un supuesto delito de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida–. El segundo, entonces delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, está acusado de un supuesto delito de blanqueo de capitales o de encubrimiento, por lo que el Ministerio Público pide para él la misma pena.

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En la sesión de este lunes el primer testigo llamado a declarar fue el exdelegado de Loterías en Vigo, quien mantuvo una llamada el día de los hechos, el 2 de julio de 2012, cuando, según su versión, Manuel Reija encontró un grupo de boletos estando solo en su administración de San Agustín, entre los que se encontraba el premiado con 4,7 millones de euros.

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Este relató el contenido de la llamada, en la que su homólogo en A Coruña, el acusado Miguel Reija, le contó el hallazgo de dicho boleto. “Me dijo que había pasado una cosa rarísima, que un lotero, luego me dijo que era su hermano, se había encontrado unos boletos y que los había metido en la máquina por si tenían premio”, sostuvo.

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Sin protocolo de actuación en caso de hallar boletos extraídos, “me comentó que su hermano se quedó atónito al ver que tenía premio. Lo volvió a comprobar en shock”, explicó el exdelegado de Loterías en Vigo. Preguntado entonces por la función del delegado en A Coruña, el cual llamó a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), este testigo manifestó: “Hizo lo razonable, lo correcto y lo que yo habría hecho”. El segundo testigo, el homólogo de ambos en La Rioja, se sumó a esta opinión. “¿Que si Miguel actuó bien? Por descontado”, concluyó.