El carril bici costero de A Coruña se completará tras más de 30 años

Bicicletas circulando por La Marina y O Parrote Quintana

En los más de 30 años de existencia del carril bici, esta infraestructura se ha extendido como una red por toda la ciudad. Actualmente es un sistema de transporte utilizado por cientos de personas a diario, pero todo comenzó con un simple recorrido lúdico por el Paseo Marítimo, cuando lo inauguró Francisco Vázquez. Ahora, ese mismo recorrido se completará con la última pieza, la que unirá los Cantones con el paseo de la Dársena atravesando O Parrote, completando así una larga ruta que permite recorrer de punta a punta por el carril bici la península de la ciudad.

La obra la realizará la empresa Rivas Boquete, a través de un contrato menor de unos 40.000 euros. Entre la rotonda que se encuentra entre el Teatro Colón y Correos y el paseo de la Dársena median 650 metros de La Marina y O Parrote en los que no existe carril bici. Allí es habitual que los que pedalean se mezclen con los que caminan por la gran explanada junto al mar.

Pero no por mucho tiempo: el Ayuntamiento tiene planteado conectar el tramo de carril bici de los Cantones con el de la Dársena, cerrando de esta manera un circuito de varios kilómetros que recorre el litoral de la ciudad y que permite llegar desde el Millennium hasta el puente de A Pasaxe pedaleando.

En los últimos años, el carril bici no ha dejado de crecer, a pesar del escaso espacio en la vía pública, y la Concejalía de Movilidad intenta que sirva para potenciar la bicicleta como una auténtica alternativa de transporte. Si en 2019, cuando Inés Rey llegó al Gobierno local, A Coruña tenía 23 kilómetros de red, en la actualidad son 59.

Pero esta cifra puede resultar engañosa porque la red ciclable incluye carriles de uso exclusivo para bicis y vehículos de movilidad personal, pero también vías de velocidad limitada a 30 compartidas con los turismos. Este último es el caso, por ejemplo, de Juan Flórez. La longitud se incrementa año tras año, aunque despegó en 2022, cuando se sumaron 11.785 metros, en gran parte gracias a la creación de los carriles de la ronda de Nelle y ronda de Outeiro, que se encuentran entre las vías mas largas de la ciudad. Y todavía queda por añadir el tramo de Alfonso Molina una vez se humanice.

Tampoco hay que olvidar la importancia de BiciCoruña como la otra pata para el fomento de la movilidad sostenible. El servicio municipal de alquiler contabilizó en 2025 un total de 1.728.835 usos (385.382 más que en 2024). De media, 4.742 personas utilizaron las bicicletas cada día. A día de hoy, son cerca de 80 las estaciones en activo que sirven para repartir 650 bicicletas, de las que más de 400 son eléctricas.