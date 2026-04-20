Denuncia que el seguro no quiere hacerse cargo en un accidente con la Policía Local de A Coruña

Policía Local Archivo El Ideal Gallego

El viernes pasado, un coche patrulla de la Policía Local se estrelló contra un turismo que estaba aparcando en la entrada del Castillo de San Antón. El patrulla circulaba a bastante velocidad, con las luces puestas, en respuesta a una emergencia en la que un menor habría sido atropellado por una autocaravana. Por fortuna, no hubo heridos.

Sin embargo, el coche del 092 acabó estrellándose contra el turismo, que conducía un cullerdense. En un principio, el problema pareció saldarse con un acuerdo amistoso, pero el patrullero incluyó un informe policial en el que señala que la culpa es del conductor, así que el seguro, Alliance, que cubre tanto al particular como al Cuerpo municipal, no paga.

Coche dañado CEDIDA

"Me arrancó toda la defensa. Solo en piezas, son 2.600 euros", se lamenta el afectado, que considera que en el informe policial se añaden partes que no son ciertas, para librarse de culpa. "Él dice que estaba saliendo cuando no es cierto. Yo estaba aparcando", protesta.

Es cierto que las emergencias de la Policía Local a veces obligan a los patrulleros a circular a gran velocidad y se han dado casos de choques espectaculares. En algunos casos ha habido que lamentar heridos.