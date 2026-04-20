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A Coruña

Aterriza en Alvedro el primer vuelo llegado por el cierre del aeropuerto de Santiago durante un mes

El grueso de los refuerzos de rutas se iniciará este jueves, 23 de abril

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/04/2026 14:26
Pasajeros en la terminal de Alvedro
Pasajeros en la terminal de Alvedro
Carlota Blanco
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Eran casi las dos de la tarde cuando el aeropuerto de Alvedro recibía el primero de los vuelos extra que aterrizarán durante las próximas semanas en A Coruña con motivo del cierre por obras del aeródromo de Santiago de Compostela. 

Según confirman desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, el avión, un Vueling procedente de Málaga, es el primero derivado del cierre de Lavacolla-Rosalía de Castro, que se unirá este mismo lunes a un enlace extra con Barcelona para que a partir del jueves se inicien ya todas las rutas extra que ganará A Coruña durante el cierre de su aeródromo vecino. 

Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro

Alvedro operará 318 vuelos semanales y casi 55.000 plazas durante el cierre de Lavacolla

Más información

Durante algo más de un mes, desde este jueves, 23 de abril, y hasta el 27 de mayo, A Coruña y Vigo absorberán el tráfico aéreo que no podrá aterrizar ni despegar de Lavacolla durante el tiempo que duren las obras en la terminal compostelana. Hasta un 70% se incrementarán las operaciones el Alvedro, según su director, Joan Ibáñez, y el de Aeropuertos del Grupo II de Aena, Raúl Moya. 

Terminal del aeropuerto de Alvedro

El cierre de Santiago elevará un 70% las operaciones en Alvedro

Más información

Así, de la veintena o treintena de vuelos diarios, Alvedro pasará a más de cuarenta al día, con una oferta de destinos que se incrementa con ciudades como Sevilla, Málga, Palma de Mallorca, Londres-Heathrow y París-Orly, además del refuerzo de rutas ya existentes a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. 

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