Aterriza en Alvedro el primer vuelo llegado por el cierre del aeropuerto de Santiago durante un mes

Pasajeros en la terminal de Alvedro Carlota Blanco

Eran casi las dos de la tarde cuando el aeropuerto de Alvedro recibía el primero de los vuelos extra que aterrizarán durante las próximas semanas en A Coruña con motivo del cierre por obras del aeródromo de Santiago de Compostela.

Según confirman desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, el avión, un Vueling procedente de Málaga, es el primero derivado del cierre de Lavacolla-Rosalía de Castro, que se unirá este mismo lunes a un enlace extra con Barcelona para que a partir del jueves se inicien ya todas las rutas extra que ganará A Coruña durante el cierre de su aeródromo vecino.

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Durante algo más de un mes, desde este jueves, 23 de abril, y hasta el 27 de mayo, A Coruña y Vigo absorberán el tráfico aéreo que no podrá aterrizar ni despegar de Lavacolla durante el tiempo que duren las obras en la terminal compostelana. Hasta un 70% se incrementarán las operaciones el Alvedro, según su director, Joan Ibáñez, y el de Aeropuertos del Grupo II de Aena, Raúl Moya.

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Así, de la veintena o treintena de vuelos diarios, Alvedro pasará a más de cuarenta al día, con una oferta de destinos que se incrementa con ciudades como Sevilla, Málga, Palma de Mallorca, Londres-Heathrow y París-Orly, además del refuerzo de rutas ya existentes a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.