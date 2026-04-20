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A Coruña

Así será el supermercado Dia que se instalará en el antiguo Zara de Juan Flórez

La que fue la primera tienda de la multinacional textil coruñesa se transformará próximament

Redacción
20/04/2026 12:24
Supermercado Dia
Supermercado Dia
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El histórico local comercial que albergó la primera tienda de Zara a nivel mundial, ubicado en la calle Juan Flórez, en el corazón de A Coruña, inicia una nueva etapa tras el reciente cierre de la tienda. Inditex ha formalizado recientemente un acuerdo de arrendamiento con la red de supermercados Dia, que implantará en este enclave una nueva tienda, reforzando así "su presencia en ubicaciones estratégicas y de alto valor simbólico".

El local, considerado un espacio icónico dentro del tejido comercial de la ciudad, despertó un notable interés por parte de distintos operadores. Finalmente, la propuesta de Dia ha resultado seleccionada por su "enfoque alineado con las necesidades actuales del consumidor urbano y su apuesta por el comercio de cercanía".

El nuevo supermercado contará con una sala de ventas de 300m2 y acercará una "compra completa, fácil y de máxima calidad a los vecinos del barrio".

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Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local, explican a través de un comunicado. Así, la nueva tienda contará con más de diez empleados, todos ellos de nueva contratación.

Con este nuevo supermercado, Dia contará con su tienda número ocho en A Coruña, alcanzando las 42 establecimientos en la provincia y 101 en toda la comunidad. 

El establecimiento, reconocido por haber sido el primer Zara del mundo, constituye uno de los enclaves comerciales más representativos de la ciudad. Su transformación marca un nuevo capítulo en la evolución del comercio urbano en A Coruña, manteniendo su papel como punto de referencia para ciudadanos y visitantes.

Desde Dia han manifestado su satisfacción por haber alcanzado este acuerdo, destacando el orgullo que supone para la compañía poder operar en un emplazamiento con tanta relevancia histórica y emocional para la ciudad. Asimismo, han subrayado su compromiso con el desarrollo económico local y la dinamización del entorno comercial.

La propiedad del inmueble ha valorado especialmente el compromiso de Dia que contribuirá a mantener el dinamismo comercial de la zona y a preservar el carácter emblemático del local dentro de la ciudad de A Coruña, explican desde la red de supermercados.

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