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A Coruña

Así actúa Salvamento Marítimo en A Coruña cuando hay una emergencia

Según el caso, tardan unos quince minutos en montar todo el dispositivo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/04/2026 12:45

Es habitual ver en A Coruña a los helicópteros o las lanchas de Salvamento Marítimo en la bahía, ya sea por mar o en el aire. Habitualmente, por suerte, se trata solo de simulacros o ejercicios de preparación, pero en otras ocasiones su actuación es la que permite salvar vidas. 

Salvamento Marítimo ha explicado este lunes a través de sus redes sociales cómo se coordinan las emergencias. Lo ha hecho de la mano de Bernardo, uno de los controladores marítimos del centro de A Coruña. 

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Cuando se recibe una llamada, lo primero que hacen en Salvamento Marítimo es poner en marcha una actuación "inmediata y coordinada". "Mientras un controlador recibe la llamada, el compañero ya está buscando la posición de dónde ha sido el suceso, movilizando los medios marítimos, aéreos o terrestres".

Según el caso, comenta el controlador coruñés, tardan unos quince minutos en montar todo el dispositivo de emergencias, "para antender lo antes posible, ya que la rapidez es fundamental". 

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