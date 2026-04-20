A Coruña suena más de mil millones de veces gracias a Manu Chao, Rosalía y Pereza

Manu Chao, durante un concierto ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Que un artista haga referencia a un lugar determinado en una canción es algo relativamente habitual y que, en principio, no tiene nada de particular. Sin embargo, cuando son numerosos los temas en los que se menciona a una ciudad y además algunos de ellos cuentan sus reproducciones por millones, la cosa cambia. Y esto es lo que sucede con A Coruña. Artistas de renombre internacional como Manu Chao o Rosalía o grupos como Pereza tienen presente a la urbe herculina en alguna de sus canciones más destacadas.

De hecho, los tres mencionados tienen algo en común: todos ellos presentan en su repertorio una canción en la que se acuerdan de la ciudad herculina que cuenta sus reproducciones en la plataforma Spotify por millones. Así, el que se lleva la palma es Manu Chao. Su canción 'Me gustas tú', que desde 2001 nunca ha pasado de moda y que deja clara su devoción por A Coruña, tiene más de mil millones de escuchas.

El segundo lugar lo ocupa otro clásico de la música española. Leiva y Rubén Pozo también se acordaron de la ciudad cuando ambos formaban Pereza. En su canción 'Lady Madrid', el último gran éxito del grupo antes de su separación, A Coruña también aparece. La canción, publicada ocho años después de la de Manu Chao, supera de largo los cien millones de reproducciones.

Rubén Pozo y Leiva, durante el último concierto de Pereza en A Coruña, en noviembre de 2009 en el Coliseum Javier Alborés

El podio lo completa la catalana Rosalía. Su tema 'Reliquia', que forma parte de su exitoso álbum 'Lux', publicado en 2025, hace también referencia a la ciudad herculina, aunque no la nombra de manera específica. Aún así, no hay ninguna duda de que cuando habla de "la ciudad de cristal" está hablando de A Coruña. Aunque se trata de una canción con apenas unos meses de vida, su éxito ya es incontestable: cuenta con más de 91 millones de escuchas en Spotify.

Listado de las canciones con el número de reproducciones en Spotify, a 15 de abril de 2026

A Coruña, en más canciones de éxito

Alcanzar cifras como los cien o los mil millones de escuchas en Spotify es algo verdaderamente extraordinario, por lo que no llegar a esos números no significa que una canción no resulte exitosa. Así, hay otros temas muy populares y conocidos que también se acuerdan de A Coruña y son referencia, aunque se queden lejos de esas cifras.

Es el caso de 'Riazor', una canción que no falta en el repertorio de Amaral cada vez que los maños actúan en A Coruña. Javi Chapela también rinde tributo a la urbe en su tema 'Marineda', aunque si hay un artista en cuya obra y carrera la ciudad siempre está presente es Xoel López, con las canciones 'San Amaro' y 'San Juan' como muestras. Cabe mencionar que Spotify solo muestra públicamente las cifras de reproducción exactas de las diez canciones más escuchadas de cada artista, por lo que no se conoce el dato exacto de alguna de las mencionadas. Y es que tanto Amaral como Xoel López cuentan con un gran número de éxitos a lo largo de su trayectoria, lo que provoca que estas canciones con referencia coruñesa, aunque sean muy conocidas, no formen parte de ese top.

Y en todo caso, si hay una canción que puede considerarse un verdadero himno de la ciudad esa es, sin duda, 'Vivir na Coruña', que en la versión de Ana Kiro alcanzó su máxima popularidad. Y es que no hay mejor plan que "andar de parranda" escuchando las canciones en las que A Coruña es protagonista.