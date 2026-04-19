Una zona en la que los carritos de la compra se han convertido en el complemento de moda

El Gadis de la calle Doctor Fleming Patricia G. Fraga

En 1872 se estableció en la actual Juan Flórez una famosa fábrica de textiles, propiedad de las familias Núñez y Miranda. Por entonces se llamaba Camino Nuevo. A finales de siglo, en 1894, Picasso dibujó la casa de un churrero. Lo sabemos porque añadió esta información en la trasera de su pieza: “Del natural / 1ª casa del churrero / Del camino nuevo (Coruña)”. De zona de grandes chalés a área comercial de grandes superficies. El cambio de Juan Flórez en el último siglo es notable, hasta el punto de haber borrado prácticamente el rastro de las grandes mansiones. Sin embargo, para una persona de mediana edad que se haya criado en el entorno también están cambiando los tiempos, que diría Bob Dylan.

Cada vez es más habitual ver a vecinos arrastrando sus carritos de la compra por la gran arteria comercial del centro de la ciudad, algo que no siempre fue posible, o que por lo menos no eran tan cómodo. Chus Abad, ahora jubilada y residente de toda la vida en la zona de la calle Nicaragua, define así la felicidad y la comodidad: “Había cosas para las que tenía que coger el coche. Ahora es una comodidad tremenda lo que hay y lo que se viene”. El supermercado Claudio del entorno de la plaza de Vigo, el Gadis y el Froiz de Santa Lucía o también el establecimiento del grupo IFA en Médico Rodríguez eran las alternativas para cubrir las necesidades comerciales básicas.

Los que cursaron la EGB se acordarán también de dos establecimientos que fueron referenciales y que permanecen incluso idealizados en el recuerdo: El Pote, primer local de A Coruña con escaleras mecánicas, así como un El Corte Inglés más pequeño y especializado en música, cine y tecnología.

Modelo

El cambio de modelo de negocio en el sector servicios es evidente y se ha intensificado en los últimos años. Más allá de la futura apertura de grandes supermercados en puntos neurálgicos de la moda coruñesa, la tendencia a las tiendas de consumo rápido y necesidades de última hora es una realidad. Eroski Rapid, en el número 8 de la calle, cumple la misma función que durante años cumplió el Opencor, sustituto a su vez de El Corte Inglés de Juan Flórez.

No obstante, sea a finales del siglo XIX, en el XX o ya con un cuarto del XXI consumido, sigue siendo el entorno predilecto para emprender, el lugar deseado por muchos para establecerse y un termómetro de la vida coruñesa.