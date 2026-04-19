Viva Suecia pone el Coliseum a sus pies con un espectáculo más que musical

Rafa Val, cantante de Viva Suecia, anoche en el Coliseum Javier Albores

Elevada a los altares del indie, reclamada para la tribu del rock y con los más poperos enamorados, Viva Suecia llegó este sábado al Coliseum coruñés para sonar por encima de las etiquetas. Para aquellos que vibran con una batería intensa, guitarras que se reciben como una descarga y letras que encuentran lirismo en lo cotidiano.

La banda murciana presentaba su quinto disco de estudio, ‘Hecho en tiempos de paz’, con un despliegue propio de quien está en su mejor momento. Doce músicos sobre el escenario y una pantalla gigante que al comienzo del espectáculo lanzó un destello de luz a la profunda oscuridad en la que estaba sumido el multiusos. Un rayo de esperanza, como el que ofrece ‘Dolor y gloria’, el primer tema en sonar: “Se trata de algo mucho más profundo / De hacer un poquito mejor el mundo”.

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“Imos de festa rachada esta noite”, anunció Rafa Val un par de canciones después, antes de agradecer estar en un Coliseum a rebosar. “Falamos un pouco de galego, facemos ruído e imos pasarlo ben” fue su declaración de intenciones. Todos los presentes estuvieron de acuerdo.

Con ‘Lo siento’ el público terminó de activar el modo karaoke, que ya no dejó hasta el final del concierto. Entre las nuevas canciones, ‘Fuimos felices aquí’ o ‘Deja encendida una luz’, las que han hecho que la legión de fans de la banda siga sumando miembros, ‘La voz del Presidente’, en las 8.500 gargantas que acogió el Coliseum, sonó a himno generacional. “Somos la rabia que nos / han obligado a sentir”.

La energía de las emociones compartidas aumentaba con cada tema. ‘Tú y yo contra los demás’, ‘Sangre’ o ‘ Hablar de nada’ –con versión en gallego, culminada con “Viva Galicia, viva Rosalía de Castro y viva el Dépor”– preparaban el terreno para la traca final. ‘No hemos aprendido nada’ todavía resonaba cuando ‘El bien’, llamado a convertirse en un clásico, se presentaba como el cierre perfecto. Podría haberlo sido, pero aún faltaban ‘Lo que te mereces’ y ‘Amar el conflicto (Todo lo que importa)’ para elevar la noche a épica. ‘Mala prensa’ fue la apoteosis final. “Nos vamos con el corazón cheo”. Como todos los que estaban en el Coliseum.