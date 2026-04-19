Tinho hace de guía turístico por A Coruña a sus compañeros de 'Operación Triunfo'

Los concursantes de OT paseando por A Coruña Cedida

Parece que los concursantes de 'Operación Triunfo' han superado la resaca del primer concierto de su gira, que tuvo lugar este sábado en Bilbao, pues han querido pasearse por el centro de A Coruña antes de su concierto en el Coliseum este domingo.

Como maestro de ceremonias se posicionó Tinho pues, como buen coruñés, quiso llevarse a algunos de sus compañeros a descubrir algunos de los secretos de la ciudad de cristal.

Los concursantes de OT paseando por A Coruña Cedida

Acompañado de Crespo, Olivia, Lucía y algunas de las bailarinas, Tinho les guió por los jardines de Méndez Núñez, la Marina o la plaza de María Pita.

Todo esto fue documentado por los triunfitos a través de las redes sociales, y los fans coruñeses no tardaron en mostrar lo felices que estaban de que sus ídolos se pasearan por las mismas calles que ellos.