Susana de Lorenzo | “Soy de las pioneras del Noroeste Pop Rock, del primero que se hizo en el Palacio de los Deportes”

Susana de Lorenzo, junto a la Domus German Barreiros

ENTREVISTA EN LA QUE NADIE ES FORASTERO

La soprano Susana de Lorenzo (Ourense, 1963) siempre quiso dedicarse a la música pero solo lo hace al cien por cien desde hace unos años. “Ya no doy clase; pedí la jubilación anticipada –explica esta profesora de filología clásica–; ahora dedico todo mi tiempo a la música”. Estudia acerca de compositores y, sobre todo, compositoras gallegas, como Eugenia Osterberger (“Pedí una calle en su honor”, afirma), canto, guitarra, pandereta, danza oriental y todo lo que tiene que ver de alguna forma con la música. “No me reporta económicamente nada lo que, por un lado, está mal, pero por otro hago lo que quiero”, explica.

¿Por qué es una coruñesa nacida en Ourense?

Cuando yo tenía siete años, mis padres se vinieron para aquí por cuestiones de trabajo.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de A Coruña?

Increíblemente, entrar por Alfonso Molina. Me llamaron muchísimo la atención los coches, claro, comparado con Ourense...Que los coches fueran en doble carril. Me asusté muchísimo: me parecía enorme y, además, desorganizado.

¿A dónde fue al colegio?

Empecé en las Calasancias, pero después ya me fui al Instituto Eusebio da Guarda y allí estudié hasta que empecé la carrera.

¿Qué recuerdos tiene del cole? Muy buenos. Afortunadamente, en los sitios en donde estoy, estoy siempre muy contenta y muy adaptada. A mí me tocó justo el único instituto que había femenino, siempre he estado en entornos muy femeninos.

¿Y qué se le daba bien?

Solía sacar buenas notas y tenía la suerte de que incluso disfrutaba en gimnasia. Como siempre me gustó muchísimo bailar, disfrutaba también en gimnasia.

¿Y por qué carrera se inclinó?

Estudié Filología Clásica. Descubrí el latín y el griego, me gustaba muchísimo la enseñanza y quería dedicarme también paralelamente a cantar y a la música. La profesión de profesora me permitía esa posibilidad y, además, como en latín y griego no había paro en aquel momento, pues me pareció buena idea.

¿Qué quería ser de mayor por aquel entonces?

Cantante y artista de cine. No actriz, artista de cine. Siempre decía lo mismo.

Y, por lo menos la mitad, lo ha cumplido...

Bueno, sigo en ello (risas).

¿Cómo nace lo de cantar?

Mi madre y mi padre cantaban mucho. Y yo me recuerdo siempre cantando, pedía a los Reyes una guitarra... Siempre estuve muy enredada con la música.

¿Y no le decían que de eso no se podía vivir?

Yo quise dedicarme a la música pero, bueno, sabía que era más complicado y me decanté por la enseñanza y muy bien, ¿eh?

Su repertorio es, en gran medida clásico, pero ¿qué es lo que más le gusta cantar?

Yo empecé con lo que se llama la voz natural. Tocando con la guitarra, presentándome a concursos... Después me metí en el mundo del rock y soy de las pioneras del Noroeste Pop Rock.

¿En serio?

En el primer Noroeste Pop Rock que se organizó en Coruña, en el Palacio de los Deportes, andaba yo metida ahí en medio. Fui con un grupo en el que también estaba mi hermano.

¿Cómo se llamaba ese grupo?

Se llamaba Área Cero en aquel momento. Más adelante se llamó Por favor, no disparen al pianista. También pertenezco a Doa, un grupo pionero de música folk, que tuvimos muchísimo reconocimiento. Después conocí el canto lírico, con un profesor, Fernando Balboa, que me enseñó y me descubrió la belleza de ese canto. Ese repertorio es otro nivel y otra sensación, más exigente. A mí me encanta estudiar, pero estoy todo el día a ello.

¿Tanto esfuerzo requiere?

Todo el tiempo que tengo, lo dedico a la música. Y lo dediqué siempre, incluso compaginando cosas distintas de la vida diaria, que me costaba bastante. Llegaba derrotada, pero yo seguía.

¿Y qué está haciendo ahora?

Pues me enredo con muchísimas cosas. Ahora mismo, tengo un programa que estoy haciendo con muchísima frecuencia que se llama Cantar da Ialma: yo sola, con un arpa de cristal y un cuenco tibetano. Voy donde hay piedra y, donde hay más piedra, es en las iglesias. Como digo yo, suenan a Dios (risas). O sea, suenan de maravilla. Es un repertorio preferentemente sacro. Lo he hecho en Betanzos, en Zamora, en Barcelona, en la capilla a la que iba Gaudí todos los días a rezar... También tengo otro proyecto con una música de aquí, con Julia Dopico Vale, el Aedos, de trovadoras, mujeres de la antigüedad, poco conocidas y compositoras. También estoy trabajando con Jesús ArtÉxtasis, que es música electroacústica. Y otro proyecto es La música de los dioses, una conferencia-concierto en la que en parte canto y en otra parte salen mis vídeos de YouTube relacionados con la ópera o el mundo clásico.

“Me gusta el mundo clásico o el siglo XIX, pero pienso que el momento presente es el mejor porque nos permite contemplar todos los momentos anteriores” Susana de Lorenzo

¿Por qué ha elegido este lugar para hacer la foto?

Porque es como una vela, y en este lugar tengo algún recuerdo muy hermoso, con amistades... Un recuerdo muy bonito. Y porque es la ‘domus’, casa en latín. Tenía también otro sitio, pero todavía no está el árbol florido.

¿Cuál es?

Junto a mi casa hay un árbol, el Cercis, el árbol del amor de San Andrés.

¿Cuáles son sus barrios en A Coruña? ¿Dónde ha vivido?

Con mis padres viví en la plaza Castillo de Olite y después ya, en Santa Catalina. Llevo ahí muchos años.

O sea, que se mueve, fundamentalmente, por el centro.

Sí, sí, sobre todo por el centro.

Y, cuando sale fuera, ¿de qué presume de su ciudad?

Coruña es una ciudad que tiene de todo: se puede recorrer andando, tiene mar, que esto es una joya –yo soy más de paisaje interior pero, reconozco que el mar al lado de casa es una maravilla–; tengo un parque que me cuidan, que son los jardines de Méndez Núñez donde me pongo a leer, y está el Circo de Artesáns, con un montón de actividades, donde tengo mi escenario siempre que quiero. Cuando salgo de aquí, aunque me quejo mucho del viento, reconozco que nuestra temperatura es magnífica.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿en qué momento histórico de la ciudad le gustaría estar presente?

Siempre pienso que el momento presente es el mejor porque nos permite contemplar todos los momentos anteriores. La pandemia ha deteriorado bastante la situación. Entonces, quizá iría a justo antes de la pandemia, unos años antes... Y no sé cómo estaría aquí el siglo XIX, que me encanta y tenemos ahí el resurgir de los compositores de la música galega. También me gusta el mundo clásico, pero claro, no sé si podría soportarlo. En realidad, yo creo que el momento actual siempre es el mejor.