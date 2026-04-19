Renfe suspende seis servicios con origen o destino Coruña por la falta de maquinistas

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

Renfe ha comunicado que debido a la "ausencia simultánea" y sin "previo aviso" de cuatro maquinistas con base en Vigo, se ha visto obligada a suprimir nueve servicios ferroviarios previstos para este lunes, 20 de abril, en Galicia.

Según explica la compañía, "la no disponibilidad de estos trabajadores, unida a la falta de aviso previo" ha dejado sin cubrir los servicios suprimidos, "pese a los intentos" de Renfe por reubicar personal.

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La compañía ha organizado un plan alternativo de transporte por carretera para asegurar la movilidad y se ha reforzado la atención en las estaciones.

El afectado es el Eje Atlántico (Vigo-Santiago-A Coruña), con mayor impacto en las primeras horas de la mañana.

Los trenes afectados son los que tenían previsto salir de Vigo hacia A Coruña a las 05:08, 08:00 y 10:35; el Vigo-Santiago de las 17:16; y los que iban a circular en sentido opuesto, de A Coruña a Vigo, a las 08:00, 11:06 y 14:05 horas.

Tampoco operará el Santiago-Vilagarcía de las 19:10 horas y el convoy que tenía previsto el trayecto de vuelta a las 20:35 horas.

Renfe lamenta las molestias y asegura que trabaja para recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible.