Renfe suspende seis servicios con origen o destino Coruña por la falta de maquinistas
Renfe ha comunicado que debido a la "ausencia simultánea" y sin "previo aviso" de cuatro maquinistas con base en Vigo, se ha visto obligada a suprimir nueve servicios ferroviarios previstos para este lunes, 20 de abril, en Galicia.
Según explica la compañía, "la no disponibilidad de estos trabajadores, unida a la falta de aviso previo" ha dejado sin cubrir los servicios suprimidos, "pese a los intentos" de Renfe por reubicar personal.
La compañía ha organizado un plan alternativo de transporte por carretera para asegurar la movilidad y se ha reforzado la atención en las estaciones.
El afectado es el Eje Atlántico (Vigo-Santiago-A Coruña), con mayor impacto en las primeras horas de la mañana.
Los trenes afectados son los que tenían previsto salir de Vigo hacia A Coruña a las 05:08, 08:00 y 10:35; el Vigo-Santiago de las 17:16; y los que iban a circular en sentido opuesto, de A Coruña a Vigo, a las 08:00, 11:06 y 14:05 horas.
Tampoco operará el Santiago-Vilagarcía de las 19:10 horas y el convoy que tenía previsto el trayecto de vuelta a las 20:35 horas.
Renfe lamenta las molestias y asegura que trabaja para recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible.