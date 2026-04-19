Las cuatro mujeres que salvaron el Abente y Lago: “Nadie en esta ciudad sabe realmente lo que pasó”

Pilar Oviedo, Concha Pérez, Rosa Abad y Encarna Marín, con el Abente y Lago a sus espaldas, en una imagen actual Patricia G. Fraga

Todo empezó con un rumor a principios de los 80: el Hospital Militar iba a cerrar. Lo que vino después fueron años y años de movilizaciones y protestas que traspasaron las fronteras de la ciudad, una lucha liderada por cuatro mujeres que entregaron “tiempo y dinero” para lograr que A Coruña conservase un hospital que “hacía falta”. Ellas son Pilar Oviedo, Concha Pérez, Rosa Abad y Encarna Marín. Dos enfermeras y dos auxiliares que hicieron historia, aunque sus nombres cayeron en el olvido. Hasta hoy, en que los recuperamos para reivindicar que ellas fueron fundamentales para conservar un pedazo de historia de la ciudad, el hospital más antiguo de A Coruña, aquel que nació en 1626 y que tuvo sucesivas identidades hasta la actual, que es la de Abente y Lago.

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“Nadie en esta ciudad sabe realmente lo que pasó”, asegura Pilar Oviedo. Por iniciativa de Ideal Gallego, se reúnen las cuatro en una cafetería próxima al que fue el hospital de su vida para contar esta historia olvidada. Cuatro amigas, al fin y al cabo, que pasaron por “muchas cosas juntas” en esta lucha que las unió para siempre. “Son muchos años”, aseguran. Entraron prácticamente a la vez a principios de los 70 cuando el hospital se abrió al personal civil. Entonces tenían 20 años. Hoy están jubiladas, pero su energía y el amor por el hospital que nunca abandonaron aún se percibe. “Lo quiero más que a mi casa”, asegura Oviedo.

CIFRAS 6 años duró la lucha de estas cuatro mujeres, con innumerables protestas para que el hospital Militar pasase a ser un centro público integrado en el Sergas 27 días pasaron las trabajadoras encerradas en el Ayuntamiento sin salir en ningún momento hasta que se confirmó el traspaso 1995 fecha que marca el fin de la lucha, cuando se logró un acuerdo con el Ministerio de Defensa para la compra del edificio por la Xunta y la Diputación

Los rumores

Esta auxiliar recuerda perfectamente la primera vez que escuchó la noticia: “Fue un 6 de enero, día de la Pascua Militar. Era una costumbre invitar a algunos médicos a un cóctel en Capitanía. Uno de ellos nos contó que el capitán general había dicho que el hospital se cerraba”.

Las cuatro, que acababan de entrar a formar parte del comité, se pusieron en marcha de manera inmediata y pidieron una reunión con el director general de personal del Ministerio de Defensa –dirigido entonces por Narcís Serra–, José Enrique Serrano –luego director de gabinete del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero–. “Nos dijo que nos daba media hora porque no teníamos nada que hacer. Salimos cinco horas después”, rememora Rosa Abad, quien no tuvo miedo a echarle un pulso: “Le dije que el hospital no se cerraba”. Y así fue.

El motivo que argumentaban para el cierre era que el Ministerio tenía en marcha un proyecto de otro hospital militar en Ferrol y que “no tenía sentido” mantener entonces el de A Coruña. “Lo que más costó que la gente entendiese es que no era una reivindicación por los trabajadores. A nosotros nos iban a reubicar a todos. Ninguno iba a perder su puesto de trabajo. Nuestra defensa era que fuese un hospital público porque hacían falta las camas. No se podía permitir el lujo de cerrar”, explica Abad.

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La lucha fue, durante muchos años, invisible a los ojos de la ciudadanía. “Estábamos en las cavernas”, explican. Cartas, telegramas, reuniones... Intentaron llegar a todo aquel que les hiciese caso. “Buscamos a todos los alcaldes de Galicia, hablamos con todos los diputados de la Cámara en Madrid y hasta le escribimos a la reina –Sofía–”.

Manifestaciones diarias

Las movilizaciones empezaron siendo concentraciones a las puertas del hospital y fueron creciendo en tamaño y originalidad. A las manifestaciones diarias le siguieron caravanas de coches, protestas con antorchas o una cadena humana desde el hospital hasta Sanidad Exterior, situada al final de la Ronda de Nelle. “Hicimos de todo”, afirman. El apoyo fue tal que llegaron a reunir a 25.000 personas en María Pita.

Mientras tanto, ellas iban de reunión en reunión. Recuerdan a Alberto Núñez Feijóo, que entonces era secretario general de la Consellería de Sanidad del Gobierno de Manuel Fraga, como uno de los que más hizo por salvar el hospital. “Lo vimos en pijama”, recuerdan entre risas. El día que se iba a reunir con ellas, se puso enfermo y acabó recibiéndolas en su casa en Santiago.

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La reunión con Fraga fue mucho más complicada de conseguir. “Habíamos mandado cincuenta mil correos y nada, no nos recibía. La única solución era ir allí”, explican. Entonces era julio de 1995 y la capital gallega acogía la cumbre hispano-alemana, a la que acudía la plana mayor de la política. Entre ellos, el expresidente del Gobierno Felipe González y el canciller alemán Helmut Kohl. Las trabajadoras aprovecharon su presencia para convocar una manifestación ese mismo día.

Por si fuera poco, incrementaron aún más la presión: viajaron un día antes y se encerraron en la catedral de Santiago. “Primero entraron los GEO –recuerdan– y resulta que ya nos conocían de las manifestaciones. Cuando nos vieron allí nos dijeron: ‘¿Pero estáis también aquí?’”, cuenta Pérez entre risas. Luego lo intentó el deán, pero ellas insistían en negarse a salir. Hasta que se dieron cuenta de que la prensa estaba fuera y allí no podían informar a nadie porque estaban incomunicadas. Cuando quisieron hacerlo, se lo impidieron los GEO. Justo estaban por la zona González y Kohl, así que tuvieron que esperar horas para poder abandonar el edificio y acabaron durmiendo en la plaza de la Quintana.

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El pulso les funcionó. Fraga no quería un despliegue de esas características en medio de la cumbre y accedió a verlas. “Nos vino el de prensa y nos dijo que íbamos a tener la entrevista con él, pero que teníamos que desconvocar la protesta. ¿Cómo hacíamos si no había móviles? Habíamos fletado un autobús con los compañeros que venían del hospital y no teníamos forma de avisarlos. Al final, convocamos una asamblea a primera hora de la mañana y se lo explicamos”, cuenta Abad.

Aunque no frenaron del todo su espectáculo. Repitieron la hazaña en plena Alameda para que los medios siguiesen en directo una votación acordada previamente que terminó desconvocando la protesta “por respeto al presidente”. Las cuatro coinciden en que su encuentro con Fraga “fue el mejor de todos”. “Era un espectáculo”, asegura Abad. Estuvieron unos diez minutos con él, “porque era de lectura rápida”, un encuentro en el que también estaba presente el conselleiro de Sanidad en aquel momento, José Manuel Romay Beccaría.

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Aunque su lucha no se quedó ahí. Otra figura clave fue el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez. “Él nos llamaba al despacho cada vez que tenía información. Nosotras ya habíamos hecho de todo y en una de estas le dijimos: ‘Solo nos queda encerrarnos en el Ayuntamiento. No hay otra solución’”.

Estuvieron 27 días en los que ninguna de las cuatro abandonó en ningún momento María Pita. “Teníamos casa y vida y pasamos un mes sin salir de allí”, resalta Marín, con tres hijos. ¿Cómo lo hicieron? Gracias a sus madres, que no solo les ayudaban en sus hogares, sino que les llevaban caldo o iban a visitarlas.

Las enfermeras y sus compañeras durante el encierro de casi un mes en el Palacio Municipal, en 1995 Gaspar

Aunque no solo fue su familia la que se implicó. “Los compañeros hicieron un fondo y nos traían todos los días la comida”, cuenta Pérez. También se volcó con ellas la sociedad coruñesa. Marín recuerda que una señora de Lorbé les traía empanada y Oviedo que hasta el restaurante Noray les dejó una nevera. Incluso las apoyó Juan Pardo, que se puso un lazo verde en solidaridad con su lucha cuando vino a dar un concierto en 1995.

Dentro del Ayuntamiento hacían de todo: gimnasia, cantaban y hasta les venía una señora a cortar el pelo. “Estuvimos ahí porque Paco Vázquez lo permitió”, reconocen. Y de allí no salieron hasta que les comunicaron que habían ganado. Defensa abandonó el hospital en 1995 y la Xunta lo compró en 1996. Aunque tuvieron que ocupar puestos en otros centros mientras duraban las obras, todas volvieron al Abente y Lago cuando tuvieron ocasión: “Le tenemos mucho cariño. Allí crecimos y lo defendimos a capa y espada”. ¿Volverían a hacerlo? “Sí, pero con 20 años menos”.