La misa que se escribe con jota

La tradición aragonesa encontró este domingo su rincón en A Coruña. Con motivo del día de San Jorge, patrón de Aragón, la Casa de Aragón en la ciudad organizó una misa baturra en la Iglesia de Santiago, en pleno corazón de la Ciudad Vieja.

El acto reunió a miembros de la comunidad aragonesa y a curiosos que se acercaron a presenciar una celebración cargada de identidad. La música y los cantos tradicionales, propios de este tipo de liturgia, aportaron un ambiente singular a una mañana marcada por la mezcla de culturas y raíces.