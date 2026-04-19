Jacobo Vega, presidente de Nuevas Generaciones del PP en A Coruña

jJacobo Vega, de Nuevas Generaciones del PP CEDIDA

Esta semana, Jacobo Vega ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de A Coruña en su X Congreso, en el que estuvo arropado por el presidente provincial Diego Calvo, el presidente del PP local Miguel Lorenzo y la presidenta de NNXX de Galicia Nicole Grueira.

El joven coruñés de 21 años, que este año finalizará sus estudios de Derecho, llegó como único candidato que logró los avales necesarios y hoy tomó el relevo de Rafael Penide. Jacobo se comprometió a trabajar con todo su equipo para mejorar el futuro de los jóvenes coruñeses y para conseguir que Miguel Lorenzo sea el próximo alcalde de A Coruña.