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A Coruña

Jacobo Vega, presidente de Nuevas Generaciones del PP en A Coruña

Redacción A Coruña
19/04/2026 16:27
Jacobo Vega, de Nuevas Generaciones del PP
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CEDIDA
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Esta semana, Jacobo Vega ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de A Coruña en su X Congreso, en el que estuvo arropado por el presidente provincial Diego Calvo, el presidente del PP local Miguel Lorenzo y la presidenta de NNXX de Galicia Nicole Grueira. 

El joven coruñés de 21 años, que este año finalizará sus estudios de Derecho, llegó como único candidato que logró los avales necesarios y hoy tomó el relevo de Rafael Penide. Jacobo se comprometió a trabajar con todo su equipo para mejorar el futuro de los jóvenes coruñeses y para conseguir que Miguel Lorenzo sea el próximo alcalde de A Coruña.

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