El edificio de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, en la avenida del Puerto, en una imagen de 2020 PATRICIA G. FRAGA

Hace 25 años, la sombra de la banda terrorista ETA planeaba sobre A Coruña en forma de amenaza. La Policía Nacional extremaba entonces la vigilancia, según informó El Ideal Gallego en su edición del 19 de abril de 2001, el día después de la inauguración del Abente y Lago, el antiguo Hospital Militar. También era noticia el alto índice de infracciones de conductores detectadas por el nuevo vehículo camuflado de la Policía Local, un total de 331 en menos de un mes, de las cuales 149 fueron por saltarse semáforos en rojo. Tal día como hoy hace 75 años, a estas alturas de 1951, el Ayuntamiento hacía públicos los cambios en la normativa de fachadas que afectaban a los solares en los que se iban a construir nuevos edificios en el Ensanche.

Jueves, 19 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | La Policía Nacional investiga si ETA pretende atentar en A Coruña con microbombas

La Policía Nacional ha extremado la vigilancia en las calles de la ciudad ante la amenaza de que ETA atente contra los coruñeses de forma indiscriminada empleando pequeñas cargas explosivas en llaveros, teléfonos móviles y otros objetos personales que los terroristas dejarían abandonados en establecimientos y vías públicas para que estallasen en cuanto alguien los cogiese. Fuentes del Cuerpo Nacional dudan de la veracidad de esta amenaza, pero reconocen al mismo tiempo que se ha advertido a los agentes para que en sus patrullas diarias presten especial atención a cualquier artículo que aparezca como perdido y pueda suponer un peligro para la población. Una pintada aparecida en Santiago en la que se amenazaba con colocar pequeñas bombas en distintos efectos personales ha despertado la alarma en la Policía Nacional, que ha extremado la vigilancia.

Por otra parte, los boletines de los agentes que patrullan las calles a bordo del coche camuflado del 092 arrojan cifras de infarto. En menos de un mes detectaron un total de 331 infracciones, de las cuales casi la mitad (152) fueron por efectuar giros indebidos y 149 por saltarse semáforos en rojo.

Además, el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, inauguró ayer, 18 de abril de 2001, el Abente y Lago (antiguo Hospital Militar), que estará dedicado a los enfermos que no necesiten un largo internamiento. Además, el centro médico permitirá aliviar los problemas de masificación del Juan Canalejo y suprimir la cuarta cama.

Jueves, 19 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años| Nueva normativa de fachadas para la Zona de Ensanche

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado 29 de marzo de 1951, y con referencia a la construcción de edificios en solares enclavados en la Zona de Ensanche, tomó el acuerdo que dice así:

Primero. Conceder un plazo de seis meses, contados a partir del citado día, para que los dueños de los solares enclavados en la Zona de Ensanche puedan presentar los proyectos de construcción en los mismos adaptados al frente de fachada de ocho metros hasta ahora autorizado por las Ordenanzas especiales de la Zona, otorgándose, asimismo, otro plazo de seis meses desde la fecha de concesión de la licencia, para que los propietarios acogidos a este acuerdo den comienzo a la ejecución de las obras proyectadas.

Segundo. Hacer saber a los propietarios a que se alude en el apartado anterior, que de no acogerse a las prescripciones que se concretan dentro de los plazos señalados, en lo sucesivo los solares para ser edificados habrán de tener un frente mínimo de diez metros.