Estrella Galicia, junto a Berlín y Netflix, nos muestran en la Copa del Rey el arte de la distracción

En una noche en la que todas las miradas están puestas en el césped, Estrella Galicia, marca patrocinadora de la Copa del Rey, ha conseguido desviar la atención del terreno de juego y llevar la final a un escenario completamente inesperado. La cerveza oficial del campeonato ha sorprendido a los espectadores con una acción especial desarrollada junto a Netflix con motivo del próximo estreno de Berlín y la dama del armiño durante la esperada final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Hace unos días, el pasado miércoles 15, la marca lanzó en sus redes sociales -de la mano de Pedro Alonso, actor que interpreta al protagonista de la serie- una pieza donde el objetivo era construir un relato de intriga que, al más puro estilo Berlín, simulara la preparación de un gran golpe: tensión, planificación y un objetivo que parece evidente. Todo apuntaba a una única dirección: el robo de la Copa del Rey, la copa que todo el mundo quiere. Incluso la Real Federación de Fútbol estuvo obligada a responder. Los propios espectadores en el estadio pudieron volver a ver por los vídeomarcadores el aviso de Berlín, así como durante el partido, las utvs del estadio (sistemas de publicidad digital) reflejaban un premonitorio mensaje: “Berlín, calienta que sales en el descanso”.

Sin embargo, nada de eso sucedió durante el descanso, en el que, en uno de los momentos de mayor audiencia de la noche, la marca de cerveza ha lanzado tanto en las retransmisiones de televisión como en las redes sociales y el propio estadio un vídeo protagonizado por Berlín, el icónico personaje de La casa de papel interpretado por Pedro Alonso, en el que Estrella Galicia y Berlín y la dama del armiño muestran su arte de la distracción, llevando a Berlín a un lugar donde nadie le esperaba de verdad…

Al más puro estilo Estrella Galicia, siempre desafiando las normas, el desenlace ha roto con todas las expectativas. Porque Berlín no intentaba hacerse con el trofeo de la Copa del Rey, sino aparecer en un escenario completamente distinto. Ahí es donde el ladrón español más seductor ejecuta su verdadero movimiento, demostrando que el éxito pasa muchas veces por distraer, sorprender, desconcertar y estar donde nadie te espera, como consigue la propia marca cervecera en el panorama nacional. Mientras el estadio contenía la respiración ante un posible robo de la copa más preciada, la jugada decisiva se estaba produciendo fuera del campo: una ejecución impecable del “arte de la distracción”.

Con esta iniciativa, Estrella Galicia apuesta nuevamente por conectar con el público desde un enfoque innovador, combinando entretenimiento, originalidad y deporte en un contexto de máxima audiencia. “Con esta acción queríamos ir un paso más allá y sorprender a la audiencia, algo que forma parte de nuestro ADN, en un momento en el que todos esperan lo evidente. La final de la Copa del Rey ha sido el escenario perfecto para demostrar que todavía hay espacio para la creatividad y la sorpresa”, señala Ramón de Meer, director de Marketing de Hijos de Rivera en Iberia.

La colaboración entre Berlín y la dama del armiño y Estrella Galicia refuerza el posicionamiento de la cervecera como uno de los patrocinadores más diferenciales de la Copa del Rey, consolidando su presencia en un evento clave del calendario deportivo con propuestas que van más allá del partido. Bajo la premisa “Cuando esperan lo evidente, estaremos en otro lugar”, la marca ha logrado captar la atención en uno de los instantes de mayor audiencia, llevando su narrativa diferencial y creativa a un terreno donde la pasión, el deporte y la ficción se han dado la mano para crear un momento único.

Acerca de Estrella Galicia

Estrella Galicia es la marca icónica de cerveza de Corporación Hijos de Rivera. Fundada en 1906 en A Coruña como una fábrica de cervezas y hielo, la marca ha sabido mantener su esencia familiar y artesanal a lo largo de sus 120 años de historia, combinándola con una firme apuesta por la innovación y la calidad.

Con un amplio portfolio de productos, Estrella Galicia se ha posicionado como un símbolo de autenticidad, compromiso y pasión por la cerveza. La marca impulsa iniciativas en torno a la música, la gastronomía, la cultura y el deporte, que refuerzan su conexión con la identidad, la cultura y el público.

Acerca de Berlín y la dama del armiño

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza