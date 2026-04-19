En A Coruña, los domingos al sol

A Coruña amaneció este domingo con un guion casi veraniego y los coruñeses no tardaron en aprovecharlo. Desde primera hora, los arenales de la playa del Orzán y de la playa de Riazor comenzaron a llenarse de gente en busca de sol y aire libre.

Paseos por la orilla, toallas extendidas sobre la arena y grupos disfrutando de la mañana dibujaron una estampa veraniega a estas alturas de abril. Con el termómetro acercándose a los 23 grados y el cielo despejado, la ciudad mira al mar y responde como suele hacerlo cuando “Lorenzo” aprieta, ocupando cada metro de playa.

La escena ya venía calentándose desde la víspera. La tarde del sábado dejó una puesta de sol de película que muchos coruñeses aprovecharon desde la arena, con el cielo teñido de tonos rosados y el mar en calma como telón de fondo.

Atardecer sábado en el Orzán Jorge Barallobre

El buen tiempo se mantendrá durante toda la jornada, consolidando un domingo plenamente soleado que ha invitado a muchos a adelantar sensaciones de verano. Para mañana lunes se espera otro día soleado pero con un pequeño descenso de las temperaturas, con máximas en torno a los 17 grados.

De cara al martes, según apunta MeteoGalicia, el termómetro volverá a subir hasta los 25 grados en una jornada casi veraniega, aunque no se descarta la aparición de algún chubasco puntual.