El investigador de la UDC Carlos Jiménez, premio a la excelencia en Química de Productos Naturales

El investigador Carlos Jiménez, en el centro de la imagen Cedida

El investigador Carlos Jiménez González, catedrático de la Universidad de A Coruña (UDC) y coordinador del grupo de investigación Pronamar en el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA), acaba de ser distinguido con el premio a la excelencia en Química de Productos Naturales.

Este galardón lo otorga el grupo especializado de Química de Productos Naturales (QPN) de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ). La comisión encargada de evaluar el premio decidió concederle el galardón en reconocimiento a su destacado trabajo científico individual y a la excelencia investigadora demostrada en este ámbito durante los últimos años. La distinción consiste en una medalla del grupo especializado y un diploma acreditativo.

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Jiménez es licenciado y doctorado en Química por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y participó de estancias posdoctorales en Estados Unidos, antes de su incorporación a la UDC.

Como uno de los encargados de Pronamar, sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de sideróforos de bacterias patógenas en peces de acuicultura o el desarrollo de nuevas tecnologías de RMN.

El impacto de su trabajo queda demostrado por su reciente inclusión en la lista del 2% de mejores científicos del mundo, un listado elaborado por la Universidad de Stanford.