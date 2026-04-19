El coruñés Xoel López transita nuevas sonoridades y reflexiones con su recién estrenado ‘Oniria Popular’

Xoel López, durante su paso por el Recorda Fest Quintana

No era un disco buscado como tal, sino que nació un poco de la parte insconsciente, de buscar algo con lo que matar el apetito de la espera. Así, menos de tres años después de ‘Caldo espírito’, el coruñés Xoel López vuelve a presentar a su público una colección de nuevas creaciones.

La colección son once nuevos temas, o 10+1, según cómo se mire, ya que ‘Oniria Popular’ comienza y acaba con dos partes, dos versiones, de una misma canción: ‘Campos de Castilla para siempre’. El músico herculino propone así un viaje que da comienzo en un camino lumínico por el que el coruñés invita a reflexionar a aquel que ponga el oído en alguna de sus nuevas canciones.

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Temas como ‘Cupido (muerte al amor romántico)’, le valen a Xoel para abordar el amor desde sus múltiples aristas, porque como él mismo recordaba en una entrevista con la Agencia EFE tras la salida del disco, estar en contra del amor romántico no supone estar en contra del amor, “siempre he vivido con pasión, incluso mi carrera, pero cuando haces castillos en el aire, te la pegas”.

Las luces y las sombras se van dando el turno las unas a las otras por un camino en el que se pelea ‘La batalla’, en el que el coruñés aboga por convertirse en guardián de sus propias heridas en ‘Mundo flotante’ o que da sus pasos finales como si de un videojuego se tratase, cantándole al ‘Monstruo final’.

Así, Xoel invita a transitar un camino en el que, sin perder la esencia que lo caracteriza, pasea también por nuevas sonoridades que le dan un nuevo aire al universo musical que el coruñés ha ido conformando durante décadas.

Presentaciones

Al igual que la canción que abre y cierra el disco, Xoel López también presentará ‘Oniria Popular’ a los coruñeses en una suerte de dos actos.

El primero será en apenas unos días, ya que el miércoles 22 acudirá a la Fnac de la plaza de Lugo para firmar discos y ofrecer una pequeña actuación en directo.

Para escuchar la propuesta completa habrá que esperar hasta la noche de San Juan, cuando el músico coruñés actúe en el muelle de Batería como parte del festival Noites do Porto.