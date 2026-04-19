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A Coruña

Dani Fernández sufre un accidente en concierto antes de su visita a A Coruña

El cantante tiene previsto actuar en el Coliseum el 2 de mayo

Óscar Ulla
Óscar Ulla
19/04/2026 15:20
Dani Fernández, durante un concierto en el Morriña Fest
Javier Alborés
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El de este sábado en el Roig Arena de Valencia no fue precisamente el concierto soñado de Dani Fernández. Inmerso en su gira 'La insurrección', el músico manchego sufrió este sábado una caída desde el escenario durante su actuación.

Tras suspender el concierto durante unos minutos, regresó a las tablas para intentar finalizar el recital y quitar un poco de hierro al asunto, aunque tras finalizar tuvo que ser trasladado al hospital.

¿Cuáles son los modelos a seguir para un futuro Coliseum en el puerto de A Coruña?

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Desde allí quiso mandar un mensaje a sus fans. A través de sus redes sociales, Dani Fernández contó que sufre una rotura de ligamentos en el hombro y que va a tener que ser intervenido. Tirando de humor, el músico asegura que podría "haber sido peor"

Sin embargo, la operación deja en el aire las próximas fechas de la gira: Navarra la próxima semana y A Coruña el primer fin de semana de mayo. Y es que la gira de 'La insurrección' está programada para el 2 de mayo en el Coliseum herculino. "Espero que nos veamos lo más pronto posible y ya os iré contando qué va a pasar con el resto de la gira. Yo quiero estar lo antes posible", afirma Fernández en el mentado vídeo.

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