Crimen en Os Mallos

Puerta precintada del piso donde se cometió el homicidio que investiga la Policía Nacional Quintana

La Policía Nacional de A Coruña investiga el posible homicidio de un hombre de origen marroquí de unos treinta y tantos años, camarero de profesión, que fue hallado muerto en su domicilio de la avenida de Os Mallos. El crimen se habría cometido en la tarde del pasado domingo, y por el momento las autoridades no han anunciado el arresto de ningún sospechoso por el que podría ser el primer homicidio en A Coruña en lo que va de año.

El crimen tardó en descubrirse, porque nadie dio la alarma. El único incidente digno de mención que recuerdan los vecinos fueron una serie de ruidos muy fuertes que sitúan alrededor de las cuatro y media de la tarde. “Se oía como si se movieran muebles. Creía que estaba haciendo el amor, porque oí a su novia, pero no quise molestar”, comentó.

Nadie pensó que podía estar ocurriendo algo grave y por eso las autoridades tardaron en reaccionar. “A la semana siguiente unos desconocidos llamaron a la puerta, pero no abrimos, aunque insistieron mucho. Seguro que eran policías”, comenta.

A pesar de que la retirada del cadáver se hizo a plena luz del día, con coches de policía estacionados en la vía, la pequeña comunidad tampoco llegó a sospechar que se había cometido un crimen en el viejo edificio. Tampoco descubrieron los precintos policiales que cerraban la puerta del piso donde se había cometido el crimen.

Un vecino de trato amable

La víctima llevaba año y medio viviendo en el edificio, ejercía como camarero en Agra do Orzán y los residentes aseguran que su trato con él era amable, que siempre saludaba y que ayudaba a subir las bolsas a los vecinos. “Tenía dificultades para dormir, su despertador levantaba a todo el mundo antes que a él durante el Ramadán”, comentó el vecino de abajo.

Por otro lado, la mañana del mismo día que se sospecha que se cometió el crimen, el domingo pasado, la novia había llamado a los Bomberos porque la víctima no respondía a sus llamadas. “Trajeron las escaleras, estuvieron a punto de entrar por la ventana, pero llamaron muy fuerte a la puerta y les abrió. Se había tomado una pastilla”, explica. Sin embargo, las autoridades están convencidas de que fue la víctima de un homicidio.