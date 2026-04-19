Cientos de personas hacen cola antes del concierto de 'Operación Triunfo' en el Coliseum
El viernes, fans de Hijos de la Ruina esperaban impacientes a las puertas del Coliseum. El sábado fue el turno de los del grupo Viva Suecia y este domingo 16 personas son las que han hecho que la mítica estampa de personas haciendo cola se repitiera por tercera vez consecutiva.
A partir de las 20.00 horas será el concierto de 'Operación Triunfo' en A Coruña, el segundo de la gira tras actuar el sábado en Bilbao, y ya son cientos los admiradores que están esperando impacientes para entrar a todo correr y adjudicarse el mejor sitio.
Faltan horas para que el coruñés Tinho cante en su ciudad natal y no ha perdido la oportunidad de, esta misma mañana, enseñarle algunos de los rincones más "instagrameables" a algunos de sus compañeros, que no dudaron en compartir por redes sociales la belleza de la ciudad herculina.