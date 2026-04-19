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Colas en el Coliseum antes del concierto de OT
A Coruña

Cientos de personas hacen cola antes del concierto de 'Operación Triunfo' en el Coliseum

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
19/04/2026 17:56

El viernes, fans de Hijos de la Ruina esperaban impacientes a las puertas del Coliseum. El sábado fue el turno de los del grupo Viva Suecia y este domingo 16 personas son las que han hecho que la mítica estampa de personas haciendo cola se repitiera por tercera vez consecutiva. 

Viva Suecia pone el Coliseum a sus pies con un espectáculo más que musical

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A partir de las 20.00 horas será el concierto de 'Operación Triunfo' en A Coruña, el segundo de la gira tras actuar el sábado en Bilbao, y ya son cientos los admiradores que están esperando impacientes para entrar a todo correr y adjudicarse el mejor sitio. 

Colas en el Coliseum antes del concierto de OT
Colas en el Coliseum antes del concierto de OT
Patricia G. Fraga

Faltan horas para que el coruñés Tinho cante en su ciudad natal y no ha perdido la oportunidad de, esta misma mañana, enseñarle algunos de los rincones más "instagrameables" a algunos de sus compañeros, que no dudaron en compartir por redes sociales la belleza de la ciudad herculina.

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