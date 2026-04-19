Cientos de personas hacen cola antes del concierto de 'Operación Triunfo' en el Coliseum

El viernes, fans de Hijos de la Ruina esperaban impacientes a las puertas del Coliseum. El sábado fue el turno de los del grupo Viva Suecia y este domingo 16 personas son las que han hecho que la mítica estampa de personas haciendo cola se repitiera por tercera vez consecutiva.

Viva Suecia pone el Coliseum a sus pies con un espectáculo más que musical Más información

A partir de las 20.00 horas será el concierto de 'Operación Triunfo' en A Coruña, el segundo de la gira tras actuar el sábado en Bilbao, y ya son cientos los admiradores que están esperando impacientes para entrar a todo correr y adjudicarse el mejor sitio.

Colas en el Coliseum antes del concierto de OT Patricia G. Fraga

Faltan horas para que el coruñés Tinho cante en su ciudad natal y no ha perdido la oportunidad de, esta misma mañana, enseñarle algunos de los rincones más "instagrameables" a algunos de sus compañeros, que no dudaron en compartir por redes sociales la belleza de la ciudad herculina.