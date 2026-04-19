Arantza Portabales | “A novela negra esperta esa curiosidade innata”
Presentou na Coruña a súa última novela, 'Asasinato no muíño do cura'
Cando publicou ‘Asasinato na casa rosa’, Arantza Portabales xa avisaba de que Loeiro, o trasunto literario da praia de Loira, ía ser testigo de varias historias, dunha serie de novelas. Agora que vén de publicar ‘Asasinato no muíño do cura’ (Galaxia), confirma a intención: “Haberá un tercer Loeiro, como mínimo”. Este sábado, a escritora presentou o seu novo libro nun acto en Lume.
¿Como xurdiu ‘Asasinato no muíño do cura’?
Tiña moitísima gana de facer unha historia sobre alguén que carece dela, alguén amnésico que quere volver ao seu pasado. Permitíame ir a este pobo tan pequeno, que é a praia de Loira, que eu chamo Loeiro, e ir décadas atrás, ver como se vivía, o que significaba ser muller nunha vila pequena, unha muller soa... Pero despois xurdiu o tema de ubicalo nun muíño, realmente o que describo é o muíño de Vilas, e decido cambiarlle o nome. E entra tamén a miña historia familiar, porque a miña avoa era neta do cura e de aí saen esas tres netas do cura, aínda que a historia é totalmente inventada, pero sempre hai un pouso de verdade que basei na miña familia.
¿Que ten a zona de Loira para levar esta serie alí?
É o pobo de miña nai, onde naceu, onde se criou e é, ademais, o lugar ao que eu ía de vacacións cando vivía no País Vasco. Sempre me pareceu un lugar fermosísimo que eu asocio á infancia. Todos sabemos o que é evocar eses veráns da infancia, cando os veráns duraban tres meses pero parecían medio ano (ri). Nostalxicamente é un lugar moi importante para min, pero tamén supón facer unha novela ambientada no rural, nun ambiente de xente que está sempre pendente da vida dos demais. E desde o punto de vista da investigación dáme moitísimo xogo tamén.
Dicía hai pouco desta obra que é a súa mellor novela.
Penso que é unha cuestión como o que entrena para as Olimpíadas, quero dicir, o oficio ao final vaise notando. Son sete novelas e dous libros de relatos, voume afianzando. Noteime moi segura, moi convencida do que quería contar e como contalo. O resultado deixoume moi satisfeita. Logo haberá xente á que lle gusten máis outras, pero eu estou convencida de que é a miña mellor novela. Mellor novela negra, porque tamén lle teño especial cariño a ‘Deixe a súa mensaxe despois do sinal’.
¿Hai algún lugar no que lle gustaría matar a alguén, nunha novela, e aínda non utilizase?
(Ri). Non se me ocorreu. Para min, a morte, e o crime en xeral, é bastante accesorio ás miñas novelas. A min o que me interesa é contar o que pasa ao redor do crime, que pasa ao día seguinte... incluso cando é algo positivo, que ocorre cando lle toca o Euromillón á túa familia? Cambia o statu quo, é cando realmente se ven as caras de verdade... Explorar ese universo humano, ese zoolóxico humano, é o interesante da novela negra. Este libro comeza cunha matanza, moi parecida á matanza do porco, entón xa me desquitei matando (ri). Non se me ocorre ningún sitio, vai xurdindo.
Levamos anos falando do ‘boom’ da novela negra, pero quizais xa podemos falar de xénero máis que asentado.
É que é moi entretida. Ás veces parece que queremos esquecer que o libro tamén é un artefacto de ocio. Sirve para deixar pouso, reflexionar... pero tamén para pasalo ben. A novela negra esperta esa curiosidade innata e humana. Non hai xéneros bos ou malos, hai novelas boas e malas. Non me gusta colgar etiquetas, pero hai que cualificar as novelas para que o lector saiba o que vai atopar. Non podemos dicir que non gusta a romántica cando ‘Orgullo e prexuízo’ é unha das mellores novelas.