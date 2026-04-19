A Coruña se rinde a un Tinho emocionado: “Non sabedes o día que me estades facendo pasar”

El coruñés Tinho, entre Guille y Claudia, anoche en el Coliseum Patricia G. Fraga

El Coliseum de A Coruña aún se estaba recuperando del lleno del sábado con Viva Suecia cuando los 16 exconcursantes de ‘Operación Triunfo’ saltaron a escena a eso de las 20.00 horas de hoy. durante su paso por el ‘talent show’, que dejó como ganadora a la andaluza Cristina Lora.

Los fans, que estuvieron desde bien temprano haciendo cola para posicionarse en el mejor sitio posible, no dejaron indiferentes a los artistas, que hicieron vibrar al recinto desde la primera nota. Ataviados con sus mejores galas, muchas de ellas recreando a las que llevaron sus ídolos, o con pancartas donde se leían mensajes como “Vosotros sois mi lugar”, la emoción por este gran acontecimiento se respiraba en cada esquina.

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Un mix de ‘Yo quiero bailar’, ‘Voy a pasármelo bien’ e ‘It´s a sin’ fue lo que presentó las dos horas de concierto, uno muy especial para Tinho, tercer finalista de esta última edición, pues A Coruña es la ciudad que le vio nacer y crecer. Olivia, segunda finalista, se animó con un “Coruña, boas noites”, impresionada con ella misma de poder hablar un poco de gallego. Fue ella quien hizo enloquecer al público con ‘Superestrella’, de Aitana.

Tuvieron que pasar siete temas de los compañeros para que pudiéramos volver a ver al coruñés en escena. En esta ocasión cantó con Guillo un tema de Maneskin, ‘I Wanna Be Your Slave’, con el que la temperatura subió por la sensualidad de la coreografía, creada por la profesora de la Academia Vicky Gómez, quien acompañó a los triunfitos en el escenario. Como era de esperar, sus paisanos corearon su nombre sin parar. Temazos de artistas tan consolidados como Mónica Naranjo, Dua Lipa o Pablo López sonaron en las voces de los 16, que iban saliendo uno tras otro agradeciendo lo vivido fuera y dentro de la Academia mientras compartían algunas vivencias con el público.

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Otro profesor de OT quiso acompañar a los artistas. Esta vez fue Vic Mirallas, compositor que se sentó al piano en varias actuaciones, la más emotiva siendo ‘Saturno’, de Pablo Alborán, cantada por todos juntos.

Tinho pisó el escenario en siete ocasiones más, siendo una de ellas en solitario con ‘Beautiful Things’, de Benson Boone, que interpretó en la gran final de ‘Operación Triunfo’.

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El coruñés no pudo contener las lágrimas asegurando que agradecía tanto cariño en su ciudad. “Non sabedes o día que me estades facendo pasar. Xa chorei antes con todos os meus compañeiros”, afirmaba. Y no es para menos, pues fue el más vitoreado de la noche. Incluso alguna de sus compañeras, como Claudia o Cristina, alucinaron cuando casi no se le podía escuchar por los gritos del recinto.

Con la equipación del Dépor

Tinho, ataviado con banderas de Galicia, quiso darle una sorpresa especial al público coruñés, que en redes le pedían cantar ‘Tempestades de sal’. El artista cumplió e interpretó a capela el tema, acompañado de todo el Coliseum. El culmen fue cuando Cristina, la ganadora, cantó ‘Punto de partida’, de Rocío Jurado. El público hizo silencio para gozar de la voz vencedora de la edición de este año. La fiesta remató con ‘Potra Salvaje’, ‘Ese Lugar’, el himno de la edición, y ‘Será porque te amo’, en la que Tinho apareció por sorpresa con la tercera equipación del Deportivo.

Con esta actuación se cerró un fin de semana donde el Coliseum acogió a artistas como Hijos de la Ruina, Viva Suecia y los 16 de OT, sumando 21.000 entradas vendidas entre los tres conciertos. 