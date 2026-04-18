Las muertes y los rescates in extremis alimentan la fama de zona peligrosa de Punta Herminia

Un bombero otea el mar durante una emergencia en Punta Herminia Quintana

Las autoridades tratan todavía de identificar al joven de unos 30 años fallecido tras ser rescatado de las aguas de Punta Herminia el viernes. Su muerte es otro trágico episodio que tiene como escenario este punto de la costa de la ciudad, que está ganando poco a poco fama de ser un lugar peligroso. Fuentes de los servicios de emergencia reconocen este hecho: “Peligro, lo tiene. No hay que acercarse, y esta idea ha calado bastante”.

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Poco hay que se pueda hacer. Fuentes municipales señalan que el lugar está convenientemente señalizado, y que durante las alertas también se vigila por efectivos de la Policía Local. Esto no evita que surjan problemas como el del viernes, a veces entre profesionales del mar, como se entiende que era la víctima, que estaba enfundado en un neopreno. También llevaba escarpines.

El patrón mayor de la cofradía, Javier Mariñas, recuerda que el viernes la “mar estaba mala” y considera que quizá el fallecido estaba pescando robalizas: “Non andaba á marea”. Por otro lado, en esa zona está prohibido mariscar percebe. Hay que recordar que el Viernes Santo dos pescadores quedaron atrapados al subir la marea en una pequeña roca junto a Punta Herminia y que también fueron rescatados por el Grupo de rescate Acuático (GRA) de Bomberos.

Tragedias como la del viernes hacen olvidar que, a menudo, la rápida respuesta de los servicios de emergencia ha permitido salvar vidas en situaciones muy peligrosas. En septiembre del año pasado, por ejemplo, consiguieron rescatar a una mujer. En diciembre, un turista italiano fue arrastrado por las aguas cuando se encontraba en ese cabo en medio de una alerta. El veinteañero fue rescatado ileso, excepto por una hipotermia. Claro que el año pasado también fue cuando murió otro turista, un alemán, arrebatado por una ola durante una alerta naranja en Punta Herminia. Su cadáver apareció días después frente al Millennium.

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En otros puntos

Pero los mismos servicios de emergencia recuerdan que el año pasado murieron ahogados dos personas más, y ninguna de ellas en ese cabo: en ambos casos, eran pescadores que acabaron en el agua, uno en el Millennium y otro en O Portiño, y cuyos cadáveres se rescataron poco después: “Es toda la costa”.

Es el precio que tienen que pagar los coruñeses por vivir rodeados por el mar, aunque quizá Punta Herminia simboliza todo aquello. “La Torre es una zona abierta, natural, y un lugar de paso”, explican los servicios de emergencia. No solo los pescadores y percebeiros frecuentan sus rocas, como en O Portiño, sino también muchos turistas o gente que disfruta viendo cómo el mar bate las rocas, un espectáculo siempre impresionante. “Orzán, por ejemplo, le gana a Punta Herminia. Lo que pasa es que estamos hablando de usuarios de la playa”, añaden.

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Esto sin contar las falsas alarmas. A veces alguien descubre algo flotando en el agua, o se da cuenta de que ha desaparecido alguien que hasta hace un minuto se encontraba en las rocas. Entonces se pone en marcha un dispositivo de emergencia: Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Policía, Guardia Civil... Todos los guardianes que tiene nuestra costa.