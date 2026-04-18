La Primitiva deja 65.000 euros en Rúa Nueva

la administración de El Filón de Oro, en Rúa Nueva Javier Albores

La suerte ha sonreído este sábado 18 de abril a la ciudad de A Coruña. Un boleto sellado en la la administración número 7, de Rúa Nueva, resultó agraciado en la segunda categoría, con un premio de 65.957,80 euros.

La ausencia de acertantes del premio especial (seis aciertos más reintegro) y de Primera Categoría (6 aciertos) hacen que el bote siga aumentando, el fondo destinado a ambas se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 6.700.000,00 euros

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El boleto coruñés comparte premio con otros dos acertantes de Coín(Málaga) y Bilbao(Vizcaya)

La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes:

Números: 27 - 28 - 41 - 43 - 04 - 23

Complementario: 42

Reintegro: 6

JOKER: 5143754

En total, el sorteo registró una recaudación superior a los 10,2 millones de euros.