La ‘Filliña’ de Asorey vuelve al museo de Belas Artes tras su viaje a Santiago

'Filliña', la escultura de Asorey Museo de Belas Artes

Una de las obras más llamativa de Francisco Asorey que atesora el museo de Belas Artes ha vuelto a las instalaciones de Zalaeta, en concreto a la sala 5, tras un periplo a Santiago de Compostela para ser parte de la muestra dedicada al escultor en la Cidade da Cultura. Se trata de ‘Filliña’, una escultura de finales los años 40, comprada por el marqués de Gual-El-Gelú tras ser mostrada en la Exposición Nacional de 1948.

Se trata de la representación de una niña gallega arrodillada y vestida con delantal, pañoleta y zuecos. La acción muestra una ofrenda a una virgen Inmaculada rodeada de flores. En concreto lo que le otorga a la virgen esta niña son dos jarrones de Sargadelos, que tal y como explica la web de Belas Artes, eran llamados “de los cinco dedos”.

Esta obra de Asorey está hecha en madera tallada y policromada y está ligada a los motivos de esculturas similares hechas por otros autores 20 años antes, también con una mirada al mundo religioso y a la cultura autóctona.

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Sus viajes

‘Filliña’ ha estado expuesta durante varias semanas en la compostelana Cidade da Cultura, desde octubre del pasado año hasta hace dos semanas.

Pero no es la primera vez que esta obra viaja a otros espacios. Sin ir más lejos, apenas un año después de ser comprada por el marqués se expuso en la sala de exposiciones del Ayuntamiento. Cuatro décadas más tarde, la ‘Filliña’ de Asorey viajó a la localidad natal del artista, Cambados, para la muestra por el 25 aniversario de su muerte. A Cambados volvió este siglo, para otra exposición dedicada a Asorey.

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En A Coruña se llegó a ver también en el Kiosco Alfonso en los años 90 y en Santiago en 2011, en la Fundación Torrente Ballester.

‘Filliña’ fue depositada en Belas Artes en 1996, procedente de la Dirección Provincial del INSS.