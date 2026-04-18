La batalla de los supermercados de Juan Flórez: de Zara y Cortefiel a Día y Lidl

La famosa esquina de Cortefiel, con el Gadis de Sinfónica de Galicia al fondo Patricia G. Fraga

Existen muchas maneras de referirse a Juan Flórez, que van desde la consideración de gran arteria comercial a la de zona residencial exclusiva, debido al nivel de renta de sus vecinos. Sin embargo, que el próximo cambio de cara del entorno tenga que ver con el sector servicios y con la apertura de supermercados como motor principal es toda una novedad y una manera de entrar en una nueva batalla comercial. De hecho, algunos de los principales nombres de la moda, como Zara y Cortefiel, darán paso a otros más de andar por casa y del día a día, como es el caso, valga la redundancia, de Día o Lidl.

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Podría calificarse el escenario de una especie de 'batalla de supermercados' en pleno centro de A Coruña, curiosamente donde se hacía más difícil encontrarse con una de esas tiendas. Hace tiempo que empezó a jugarse la partida, y las fichas se están moviendo poco a poco y con estrategias nada cortoplacistas. Manejan las fichas los principales nombres que cubren las necesidades básicas de la ciudad: Gadis, Lidl, Mercadona o Día, entre otros.

Zara

Hace solamente unos meses, el primer Zara de la historia, el del número 64 de Juan Flórez, era un homenaje a la ciudad y una pop up temática del 50 aniversario de la marca. Cuando el pasado 30 de enero bajó la verja, muchos coruñeses sintieron la pérdida como propia, a pesar de que Inditex vive el momento más dulce de su trayectoria. Han pasado menos de tres meses antes de que el holding propietario del local, Cabalian Holding Group, anuncie la firma del contrato de arrendamiento con Grupo Día. "El local, considerado un espacio icónico dentro del tejido comercial de la ciudad, despertó un notable interés por parte de distintos operadores. Confiamos en que esta nueva etapa contribuirá a mantener el dinamismo comercial de la zona", indicaron fuentes de la empresa al diario Expansión, donde también aseguran que "presentó sin éxito varias propuestas de contenido a Inditex para que mantuviera abierto un local emblemático".

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Será el octavo supermercado Día en la ciudad, el segundo en Juan Flórez. El primero, situado en el número 132 de la calle, fue abierto a finales de 2023, cuando empezó la expansión de la marca en A Coruña. La emblemática nueva ubicación consta de 300 metros cuadrados y ocupa un total de tres bajos comerciales, que incluyen también una antigua sede de Caixanova.

Cortefiel

Existen numerosos paralelismos entre el primer Zara de la historia y la icónica tienda de Cortefiel en el número 44 de Juan Flórez. Prácticamente coetáneas, a finales de 2025 un gran cartel en el escaparate celebraba los 80 de la marca, pero también los 51 de presencia en un espacio inaugurado el 2 de abril de 1974. La nueva fecha clave en el horizonte es diciembre de 2027, cuando se termina el contrato de arrendamiento y los inquilinos deben entregar las llaves.

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La propiedad del bajo sigue siendo de la familia original, aunque la perspectiva de negocio cambiará radicalmente. Todo apunta a que será una cadena de supermercados el próximo en llegar a la icónica esquina de Juan Flórez. Solamente falta determinar si será Lidl, una de las más interesadas, o en cambio tomarán la delantera otras marcas que también han mantenido reuniones.

Pirámide

Tal y como informó El Ideal Gallego en 2023, tampoco los locales de ocio nocturno escapan a la batalla de los supermercados. De hecho, dos de las discotecas con más historia de la ciudad, Chaston y Pirámide, han sido tanteadas para poder formalizar la unión de ambas y dar lugar a un macroespacio de 1.500 metros cuadrados. También los clubes nocturnos de los bajos de la actual The Clab, todos ellos sin actividad, entran dentro del mismo proyecto.

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Una de las particularidades que tendrían todos estos espacios es la falta de parking, algo que no preocupa en exceso a ninguno de los gigantes que han entrado en esta partida sobre el tablero de Juan Flórez. Una ley no escrita a la hora de afrontar una apertura de este estilo es la necesidad de una extensión mínima como primer paso hacia la rentabilidad. "Si el bajo es pequeño, no compensa económicamente", matizan.

Desembolso

Juan Flórez es caro, e instalarse allí necesita un desembolso muy por encima de la media de casi cualquier otra zona de la ciudad. Lo es para vivir, pero también para montar un proyecto. Si aún encima hablamos de edificios o localizaciones históricas, nos vamos a palabras mayores. Según ha podido saber El Ideal Gallego, el alquiler de los tres bajos que actualmente ocupaba el primer Zara alcanzaba prácticamente los 27.000 euros mensuales, mientras que en el caso de Cortefiel la negociación ronda los 15.000. Hay que tener en cuenta que el segundo es un espacio más amplio que el que vio crecer a Inditex.

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Próximamente, otro conocido punto comercial del entorno cerrará su ciclo para dar paso a una tienda de alimentación, lo que establece prácticamente un patrón en las inversiones.

Si tomamos en perspectiva que el antiguo local de Ottodisampietro, frente a Cortefiel, son 300 metros cuadrados y se alquila por 8.000 euros al mes, puede establecerse también cuánto vale el peso de la historia a la hora de completar una operación. Lo que es seguro es que, por mucho supermercado que llegue a la zona, los de cierta edad seguirán quedando "en la esquina de Cortefiel".